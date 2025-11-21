La Junta de Hortaleza completa la renovación de las pistas de tenis del CDM Luis Aragonés

El concejal de Hortaleza, David Pérez, ha visitado esta mañana los trabajos de mejora de las pistas de tenis del Centro Deportivo Municipal Luis Aragonés, donde la junta municipal ha invertido 132.000 euros. Esta actuación forma parte del plan de modernización progresiva de los equipamientos deportivos del distrito que, en los últimos meses, ha supuesto importantes mejoras en las instalaciones de tenis y pádel tanto en el CDM Luis Aragonés como en el CDM Hortaleza.

Pérez ha recordado “el compromiso de la Junta de Hortaleza con la mejora de los equipamientos deportivos, la modernización y accesibilidad de las instalaciones y el fomento de la práctica deportiva en espacios seguros y de calidad”.

La intervención, que tiene un plazo de ejecución de dos meses, se centra en la reparación de la pista de tenis 3, así como en la sustitución y mejora de las redes parabalones, “lo que garantizará la funcionalidad de la pista a través de la modernización de la superficie de juego, garantizando la seguridad de los usuarios”.

Con esta actuación, se completa la renovación total de las pistas de tenis de este centro deportivo, tras la renovación de las pistas 1 y 2 a lo largo de este año, donde la Junta Municipal de Hortaleza ha destinado 140.000 euros en la sustitución completa del césped artificial y la mejora de la accesibilidad. Asimismo, el pasado ejercicio se invirtieron 80.000 euros en la colocación de césped artificial en las cuatro pistas de pádel y tenis del Centro Deportivo Municipal Hortaleza.