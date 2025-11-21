Las obras de mejora de las instalaciones del IDB Pueblo Nuevo-Ascao avanzan a buen ritmo

La Junta Municipal de Ciudad Lineal trabaja en el acondicionamiento de la pista de baloncesto de la Instalación Deportiva Básica Pueblo Nuevo-Ascao con el fin de facilitar su uso durante todo el año y de adaptarla a las necesidades de los usuarios. La concejala del distrito, Nadia Álvarez, ha visitado hoy este espacio para conocer la evolución de los trabajos, cuya finalización está prevista para final de año.

Las obras, que han supuesto una inversión de 55.000 euros, comprenden la adecuación del pavimento de la pista central de baloncesto, entre otras intervenciones. En concreto, las mejoras que se están realizando incluyen la demolición y saneamiento del pavimento de la pista, así como la instalación del nuevo pavimento, acabado con hormigón poroso.

También se está trabajando en la mejora del drenaje de la pista y en la adecuación de las rejillas y arquetas correspondientes. Por último, se va a restituir el marcaje de la pista de baloncesto y se instalarán dos nuevas canastas. Los trabajos finalizarán con la limpieza de los muretes perimetrales de la pista mediante pintura y tratamiento antipintadas. Las mejoras en la instalación comenzaron antes de verano con la cubrición de la pista de fútbol sala.