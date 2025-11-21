Dos detenidos por estafar con ‘billetes tintados’ en Arganzuela (Madrid)

Agentes de la Policía Nacional han detenido en el distrito madrileño de Arganzuela a dos hombres de nacionalidad española como presuntos responsables de un delito de estafa mediante la modalidad de los billetes tintados.

La investigación comenzó el pasado 28 de octubre, cuando la víctima denunció en la Comisaría de Distrito de Arganzuela que, en el proceso de venta de un local, había recibido una oferta con este modus operandi, basado en tintar de negro supuestos billetes de curso legal con el objetivo de evitar ser detectados en aduanas.

Una vez en el país, se efectuaba un proceso químico que devolvía el dinero a su estado original, alegando los supuestos compradores la necesidad de disponer de una cuantía de dinero legítimo del denunciante a fin de transferir la tinta a los teñidos de negro. Con el objetivo de ganarse su confianza, los sujetos llegaron a efectuar este lavado de billetes con una unidad auténtica de curso legal, emplazando a la víctima a un nuevo encuentro.

El 30 de octubre se estableció un operativo por parte del Grupo II de esta comisaría, que culminó con la detención de estos dos hombres, siendo intervenidos en el lugar cerca de 500 billetes de 50 euros fraudulentos, así como diverso material para desarrollar la acción. Por todo ello, ambos autores han sido detenidos como presuntos responsables de un delito de estafa, siendo puestos a disposición judicial.