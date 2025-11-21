El Espacio Cultural Antonio López de Chamartín estrena Soul Flow, su primera exposición con 40 obras inspiradas en Japón

El Espacio Cultural Antonio López acoge hasta el 28 de noviembre la exposición Soul Flow del artista japonés, Seiji Yamauchi, que hoy ha inaugurado la concejala de Chamartín, Yolanda Estrada. Esta muestra surge de la colaboración de la junta municipal del distrito con la Embajada de Japón en España y la Fundación Japón, que tiene como objetivo acercar la cultura nipona a los vecinos.

La exposición es la primera que alberga el nuevo espacio cultural. Estrada ha destacado que este centro municipal “aspira a ser un referente para la difusión del arte y la cultura en Chamartín”. Las 40 obras de Yamauchi combinan pinturas en panel madera y cartón, dibujos de tinta y grabados en cerámica en los que el artista explora la conexión entre la vida humana y la profundidad del océano.

Esta selección forma parte de su proyecto Fusión de la Pasión, con la que el autor busca resaltar la armonía entre la naturaleza y el ser humano. Sus obras representan un viaje personal y espiritual en el que describe cada encuentro como parte del tapiz del entramado de la vida. Puede visitarse de lunes a viernes, en horario de 9:00 a 20:45 horas.