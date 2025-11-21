Guía completa de las luces de Navidad en Madrid: horarios, lugares y actuación de Pablo López

La Navidad se enciende en Madrid oficialmente cuando la ciudad se ilumina con millones de luces decorativas. Ese momento —esperado por madrileños y visitantes— es ya una tradición que reúne a miles de personas en torno a uno de los espectáculos más vistos del año en la capital. Además, en 2025 el encendido volverá a ser un acto emocionante con un protagonista de excepción que dará el pistoletazo de salida.

El esperado encendido de las luces de Navidad en Madrid tendrá lugar el sábado 22 de noviembre de 2025 a las 19:30 horas en la Plaza de Cibeles. La ceremonia contará con un invitado muy especial: el bicampeón mundial de rally y cuatro veces ganador del París-Dakar, Carlos Sainz, que será el encargado de dar luz a la ciudad.

La capital brillará con más de 240 emplazamientos repartidos por los 21 distritos, haciendo de este evento una cita imprescindible para madrileños y visitantes. ¡Atención! Si no puedes asistir en persona, el encendido podrá seguirse también en directo en YouTube en el canal del Ayuntamiento de Madrid, para que nadie se pierda la magia de #MadridEnciendeLaNavidad.

Toma nota:

Lugar: Plaza de Cibeles

Plaza de Cibeles Fecha: Sábado 22 de noviembre de 2025

Sábado 22 de noviembre de 2025 Hora: 19:30 h.

19:30 h. Invitado especial: Carlos Sainz, bicampeón mundial de rally y cuatro veces ganador del París-Dakar

Carlos Sainz, bicampeón mundial de rally y cuatro veces ganador del París-Dakar Actuación musical: Pablo López

Un espectáculo en Cibeles: ‘videomapping‘ y música en directo con Pablo López

Como cada año, el encendido de las luces de Navidad en Madrid llega acompañado de un espectáculo especial. En esta ocasión, el acto arrancará con un gran ‘videomapping’ que envolverá de luz y sonido la fachada del Palacio de Cibeles. La producción, titulada La energía de la Navidad, podrá verse el sábado a las 19:30 h y es fruto de la colaboración entre el Ayuntamiento de Madrid y Endesa.

El espectáculo, desarrollado por un equipo de 25 creativos y más de 150 técnicos, combina 3D e inteligencia artificial para crear texturas hiperrealistas. Utilizará 14 proyectores de última generación que suman más de medio millón de lúmenes, lo que convertirá la piedra de Cibeles en un “lienzo vivo” de luz y sonido.

La propuesta gira en torno a una idea central: la luz que nace cada Navidad en los hogares madrileños y se expande por toda la ciudad. A partir de ahí, el videomapping construirá un cuento contemporáneo en el que Madrid —cosmopolita, abierta y, al mismo tiempo, cercana— se convierte en la gran protagonista. El recorrido parte del ámbito más íntimo, el hogar, y avanza hasta las calles y plazas donde se comparte la celebración, subrayando el espíritu madrileño que define estas fechas.

Tras la proyección, llegará el momento del encendido de la iluminación navideña oficial, de la mano de Carlos Sainz como invitado especial para accionar el pulsador junto al alcalde. El gran evento del de encendido en Cibeles continuará con música en directo de la mano del cantante Pablo López que pondrá voz y música a la Navidad de Madrid.

Datos del alumbrado de Navidad en Madrid

El alumbrado de Navidad en Madrid busca revitalizar el comercio, la hostelería y el turismo, ofreciendo un recorrido atractivo por la ciudad durante las fiestas. Por tanto, este año contará con:

7.134 cadenetas y 126 cerezos luminosos

luminosos 13 grandes abetos y otros motivos navideños

y otros motivos navideños Más de 13 millones de bombillas LED de alta eficiencia energética

de alta eficiencia energética Sostenibilidad ambiental, priorizando ahorro energético y reducción de contaminación lumínica

Esta apuesta por iluminación eficiente permite mantener el consumo energético bajo control pese al gran despliegue.

Horarios oficiales de la iluminación de Navidad en Madrid

Para facilitar la planificación, estos son los horarios de las luces de Navidad en Madrid completos en los que permanecerá encendido la iluminación de Navidad en Madrid en toda la ciudad. Así, podrás organizar mejor tus rutas:

De domingo a jueves : 18:00 – 00:00 h

: 18:00 – 00:00 h Viernes y sábados : 18:00 – 01:00 h

: 18:00 – 01:00 h 7 de diciembre : 18:00 – 01:00 h

: 18:00 – 01:00 h 24 de diciembre y 5 de enero : 18:00 – 03:00 h

: 18:00 – 03:00 h 31 de diciembre: 18:00 – 06:00 h

Vuelven las luces de Navidad diseñadas por niños

Por segundo año consecutivo, la Navidad de Madrid contará con luces inspiradas en dibujos de alumnos de primero y segundo de primaria. En esta edición, las creaciones ganadoras del concurso escolar se convertirán en bombillas de colores que iluminarán las calles la Sal, Gerona, Felipe III, Siete de Julio, Ciudad Rodrigo y Toledo. Asimismo, los diseños del año pasado seguirán presentes en la zona de la calle de la Ballesta, lo que permitirá crear un recorrido más amplio y entrañable. Los dibujos que iluminarán Madrid serán:

Cargadito de ilusiones de Martín Troyano Sánchez (CEIP José Calvo Sotelo)

de Martín Troyano Sánchez (CEIP José Calvo Sotelo) Feliz Navidad de Donatto Paolo Rodríguez Morlet (CEIP Capitán Cortés)

de Donatto Paolo Rodríguez Morlet (CEIP Capitán Cortés) Feliz Navidad Madrid de Claudia Jiménez Orduño (Colegio Nuestra Señora de Loreto)

de Claudia Jiménez Orduño (Colegio Nuestra Señora de Loreto) Navidad de Pablo Soriano Moreno (Colegio Nuestra Señora del Buen Consejo)

de Pablo Soriano Moreno (Colegio Nuestra Señora del Buen Consejo) Los ayudantes de Santa de Lucía Pedroche Ruiz (Centro Cultural Palomeras)

de Lucía Pedroche Ruiz (Centro Cultural Palomeras) Luces de Belén de Ámbar Vidal Angiolillo (Colegio Madres Concepcionistas)

Además, también formarán partes de las luces de Navidad las menciones especiales de los alumnos del Colegio de Educación Especial María Corredentora.

Grandes novedades de la luces de Navidad en Madrid de 2025

Cada edición las luces de Navidad en Madrid trae sorpresas y estrenos que transforman la ciudad en un gran escenario de luz. En esta ocasión, 2025 llega con nuevos diseños, colaboraciones con creadores de prestigio y propuestas infantiles que volverán a iluminar los rincones más emblemáticos de la ciudad. De este modo, el recorrido navideño combina tradición, innovación y creatividad.

Nuevo diseño de luces en Gran Vía

La Gran Vía vuelve a convertirse en uno de los grandes escenarios navideños de la iluminación de Navidad en Madrid y estrena un diseño que transforma toda la calle en una auténtica postal. Por ello, si te gustan las luces elegantes y espectaculares, este será uno de los puntos imprescindibles del recorrido.

Qué verás: 31 arcos de 10,5 m y 309.000 luces LED

31 arcos de 10,5 m y Motivo: copos de nieve recreados según su estructura molecular real

copos de nieve recreados según su estructura molecular real Efecto: destellos en blanco frío y cálido

Gran abeto luminoso en Alcalá–Gran Vía

En la confluencia de dos arterias icónicas te espera un abeto monumental que, al caer la noche, se convierte en un faro navideño visible desde distintos ángulos. Por eso, es uno de los árboles con más personalidad de la ciudad y un lugar ideal para hacer fotos.

Altura: 22,2 m

22,2 m Iluminación: 125.000 puntos de luz

125.000 puntos de luz Decoración: 654 bolas en azul y estrella luminosa

La gran vela transitable en Nuevos Ministerios

Si buscas una instalación diferente, la vela gigante de Nuevos Ministerios será uno de los grandes reclamos de esta Navidad. Incluso podrás entrar dentro para disfrutar un juego de luces envolvente.

Altura: 12 m

12 m Luces: 14.500 puntos LED

Ángeles luminosos en Plaza de Carlos V

La plaza donde se unen Atocha y el Paseo del Prado se transforma estas fiestas en un espacio casi celestial de las luces de Navidad en Madrid. Los nuevos ángeles gigantes parecen custodiar la rotonda y crean una imagen espectacular tanto de día como de noche.

Altura: 10 m cada ángel

10 m cada ángel Iluminación: más de 85.000 luces LED en total

Gran Niño Jesús luminoso en el Puente de Ventas

Si te gustan las figuras navideñas reinterpretadas de forma contemporánea, este Niño Jesús gigante es una parada obligatoria. Su estructura circular y su luz suave lo convierten en uno de los elementos más icónicos de este año.

Diámetro: 7 m

7 m Material: EcoGreenLux reciclado

Nacimiento luminoso frente al Congreso

El Congreso de los Diputados vuelve a tener un nacimiento monumental que combina tradición y diseño. Su estructura tipo vidriera es especialmente fotogénica y crea un efecto muy cálido sobre la fachada.

Altura: 12 m

12 m Luces: más de 70.000

más de 70.000 Diseño: efecto vidriera con iluminación EcoGreenLux

Nuevo amanecer luminoso en la calle Goya

Goya estrena un concepto sorprendente: un amanecer recreado con arcos de luz que van del blanco cálido al naranja. Así, el efecto de movimiento genera una sensación de calidez muy atractiva.

Arcos: 25

25 Puntos LED: 227.600

Diseños exclusivos de la Asociación Creadores de Moda de España (ACME)

Si te gusta la mezcla entre moda y luz, este es tu capítulo. Tres creadores de referencia firman este año nuevos diseños que aportan originalidad y carácter propio a varios espacios del centro.

Oteyza: diseño en calle Montera

diseño en calle Montera Isabel Sanchís: árbol en Plaza de San Juan de la Cruz

árbol en Plaza de San Juan de la Cruz Pablo Erroz: motivos en Plaza de Chueca y calles del entorno

Se unirán a otras firmas como Devota & Lomba, Pedro del Hierro, Juana Martín o Ulises Mérida, creando un recorrido navideño con carácter único y creativo. Cada instalación tiene un sello estético inconfundible, perfecto para quienes buscan rincones más creativos dentro del recorrido clásico.

Clásicos de la iluminación de Navidad en Madrid que vuelven

La Navidad en Madrid también es tradición, y cada año regresan luces emblemáticas que son muy fotografiadas y queridas por madrileños y visitantes. Son lugares que ya forman parte del imaginario navideño de la ciudad y que, por mucho que los veas, siempre sorprenden. Esos son los clásicos que repiten.

Bola luminosa entre Bailén y plaza de España

Un imprescindible para fotos nocturnas. Su enorme esfera brillante crea un ambiente mágico junto al nuevo eje peatonal de plaza de España.

Nacimiento luminoso

Una de las figuras más reconocidas de la Navidad madrileña, que cada año cambia de emplazamiento. En 2024 estuvo en Alcalá con Gran Vía, y antes en Colón. Este año estará en plaza de Castilla. Su iluminación y volumen lo convierten en una pieza escultórica única.

Menina luminosa en el paseo del Prado (fuente de Apolo)

Un homenaje a uno de los iconos culturales de la ciudad, reinterpretado como instalación navideña. Su luz cálida la integra perfectamente en el Paseo del Arte.

Gran corona navideña de Cardenal Cisneros

Una de las decoraciones más llamativas por su tamaño y composición. Esta corona gigante crea un ambiente solemne y elegante.

El Ángel de Madrid en Colón

Una figura emblemática que aporta un toque poético a toda la zona. Su silueta elevada destaca sobre el entorno y es visible desde distintas perspectivas.

Belenes figurativos en las puertas históricas

Las puertas de Alcalá, Toledo y San Vicente, además del viaducto de Segovia, vuelven a lucir belenes tradicionales. Son rincones perfectos para quienes disfrutan de la Navidad más clásica.

Estrella de Cea Bermúdez

Una estrella luminosa enorme que ya es tradición en la zona. Su diseño limpio y potente la convierte en un punto perfecto para iniciar rutas navideñas por Chamberí.

Flor de pascua en Alcalá con Hermanos García Noblejas

Una figura colorida, festiva y muy simbólica. Su iluminación cálida convierte este cruce en un pequeño oasis navideño.

La iluminación de Navidad en Madrid que no hay que perderse

Además de las grandes novedades y los clásicos, Madrid ofrece rincones llenos de luz que merece la pena recorrer con calma. Por eso, esta selección reúne algunos de los puntos más especiales.

Jardín de invierno de Bravo Murillo

Una instalación envolvente que recrea un vergel luminoso. Ideal para pasear en familia o disfrutar de un respiro navideño.

Calle Arenal

Siempre espectacular, llena de luz y de ambiente. Un paseo perfecto para conectar Sol con Ópera en un recorrido totalmente iluminado.

Calle Montera

Este año vuelve con diseño exclusivo de ACME. Una de las calles más vivas de la ciudad en clave navideña.

Calle Preciados

Un clásico del shopping navideño, siempre repleto de luces y con uno de los ambientes más intensos de Madrid en estas fechas.

Pasillo de regalos en el puente de Toledo

Una instalación sorprendente que transforma el puente en un corredor mágico lleno de grandes paquetes luminosos.

Vidrieras luminosas en la entrada de El Retiro (plaza de la Independencia)

Un guiño a la artesanía y a la luz de las catedrales, pero reinterpretado en clave contemporánea. Muy fotogénico.

Plaza de Canalejas

Un entorno elegante donde las luces dialogan con la arquitectura histórica y moderna. Ideal para quienes buscan un paseo más tranquilo.

Calle Alcalá entre Cibeles y Sol

Uno de los tramos más espectaculares de todas las luces de Navidad en Madrid: arcos, tonos cálidos y un ambiente precioso.

Plaza Mayor

La esencia de la Navidad tradicional: mercado, luces, villancicos y el encanto único de este enclave histórico.

Calle Mayor

Un paseo lleno de luz que conecta el Madrid más histórico con el más festivo.

Abetos luminosos de Puerta del Sol y Ventas

Dos iconos de la Navidad madrileña. En particular, el de Sol es el más fotografiado; el de Ventas, el más monumental.