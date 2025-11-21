Escolares de Ciudad Lineal rapean contra la violencia de género

La concejala de Ciudad Lineal, Nadia Álvarez, ha presidido hoy el acto de entrega de premios de la tercera edición del certamen escolar ‘Rapeando contra la violencia de género’, organizado por la junta municipal con motivo del 25N, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Álvarez ha subrayado que este encuentro, celebrado en el Centro Cultural San Juan Bautista, nace con el objetivo de “sensibilizar a la población más joven ante la problemática social que supone la violencia de género”, además de “estimular y desarrollar los valores de solidaridad, compromiso, cooperación, trabajo en equipo y expresión artística”.

El jurado, atendiendo a criterios como la originalidad del proyecto, la letra, la música y la escenografía, ha concedido el primer premio al IES San Juan Bautista, el segundo al IES Salvador Dalí, el tercero al Colegio Ramón y Cajal y el cuarto al IES Francisco de Goya. Podían participar en el certamen estudiantes de 1º a 4º de ESO y 1º de Bachillerato de todos los centros educativos de Ciudad Lineal, públicos, concertados y privados, presentando un vídeo de rap de un máximo de tres minutos. A través de sus letras, los participantes han compartido vivencias, reflexiones, sueños y mensajes que nacen de su manera de ver y sentir el mundo.

Además, el próximo 25 de noviembre, coincidiendo con el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el Centro Deportivo Municipal Almudena ofrecerá actividades extraordinarias y gratuitas en sus instalaciones deportivas como aquatotal, cuerpo-mente y HIIT acuático. Asimismo, en el Centro Municipal de Mayores San Juan Bautista se celebrará la conferencia ‘Igualdad de género y relaciones sanas’, seguida de un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas.