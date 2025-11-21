Más de 50 artesanos se dan cita este sábado en la 5ª feria ‘Madrid Miniaturas’

La sala de eventos de Madrid Marriott Hotel Princesa Plaza alberga este sábado, 22 de noviembre, la feria Madrid Miniaturas en la que se podrán adquirir todo tipo de piezas originales e insólitas para casas de muñecas. Obras de arte diminutas que harán las delicias de coleccionistas y del público en general, con la participación de artesanas y artesanos nacionales e internacionales.

En la feria Madrid Miniaturas tomarán más de 50 expositores de España y de países como Italia, Portugal y Países Bajos, que pondrán a la venta numerosos artículos: punto, bordados, repostería, óleos, muebles, vestidos, vajillas, zapatos, muñecas, etc.

Este encuentro cuenta con piezas originales a escalas 1:12 e incluso 1:144, donde estarán presentes todos los estilos decorativos como el moderno minimalista, shabby chic, art noveau, e incluso las décadas de 1970 y 1980.

Una edición más vuelve el concurso de escenas donde las personas participantes dan rienda suelta a su creatividad creando una escena en miniatura, dentro de un objeto cotidiano que no supere los 30 x 30 cm de superficie.