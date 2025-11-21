Nueva marcha reivindicativa este sábado ante la prohibición de circular por Madrid a vehículos sin etiqueta ambiental

La Asociación Vehículos Afectados por Restricciones Medioambientales (AVARM) ha convocado una nueva jornada de protesta para este sábado, 22 de noviembre de 2025. La movilización, que combinará una concentración a pie con una marcha de vehículos, tiene como objetivo mostrar el rechazo ciudadano a las restricciones de circulación impuestas por el plan Madrid 360, la Ordenanza de Movilidad Sostenible y la futura Ley de Movilidad Sostenible.

El acto ha sido comunicado a la Delegación del Gobierno y se desarrollará en dos frentes simultáneos a partir de las 17:00 horas. Por un lado, tendrá lugar una concentración peatonal en la acera de la Puerta de Alcalá, junto al acceso del parque del Retiro. Al mismo tiempo, una marcha lenta motorizada partirá desde el aparcamiento de la Plaza de Toros de las Ventas. La caravana recorrerá arterias principales de la capital, transcurriendo por la calle Alcalá, Goya, Plaza de Colón, el Paseo de Recoletos, la Plaza de Cibeles y la calle Serrano, para confluir finalmente en la Plaza de la Independencia, donde se procederá a la lectura de un manifiesto.

Batalla judicial y exigencia de igualdad

El eje central de la reivindicación es la exigencia de que el Ayuntamiento de Madrid acate las dos sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). Dichos fallos judiciales anularon los puntos de la ordenanza relativos a las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) por considerar que vulneraban el principio de igualdad recogido en la Constitución, al discriminar a los ciudadanos en función de la etiqueta ambiental de su vehículo o de su lugar de tributación.

A pesar de estas sentencias, el Consistorio ha mantenido el régimen sancionador activo tras interponer un recurso ante el Tribunal Supremo. Desde AVARM solicitan al gobierno municipal que desista de esta vía judicial —citando como precedente el caso de la ZBE de Barcelona, donde el Supremo desestimó los recursos de la administración— y proceda a la anulación de la ordenanza y a la devolución de todas las multas cobradas. La asociación critica que se esté modificando la normativa actual con el objetivo de sortear los fallos del TSJM.

Impacto socioeconómico y cifras de recaudación

Los convocantes denuncian que las actuales medidas restringen derechos y libertades, afectando desproporcionadamente a las familias con menor poder adquisitivo, a los trabajadores autónomos y a los pequeños negocios que no pueden afrontar la renovación de sus vehículos. También señalan las dificultades que estas prohibiciones generan para personas con movilidad reducida o dependientes. Entre sus propuestas, abogan por permitir la instalación de filtros de partículas o conversiones a gas en los coches más antiguos como alternativa al desguace.

La asociación sostiene que la normativa se ha convertido en una herramienta recaudatoria. Según informes de Automovilistas Europeos Asociados citados por AVARM, en los primeros seis meses de 2025 las denuncias por acceder a las ZBE se dispararon un 94,6%, alcanzando una facturación récord para el Ayuntamiento de más de 191 millones de euros, lo que supone una media superior al millón de euros diarios.

Esta protesta en Madrid se enmarca en un movimiento más amplio de oposición a las restricciones de las ZBE, coincidiendo con marchas motorizadas similares en Barcelona y Reus el mismo sábado, y una manifestación en Granada programada para el domingo.