Madrid lanzará un programa para la monitorización continua de pacientes con diabetes tipo 1 y 2

La Comunidad de Madrid pondrá en funcionamiento el próximo mes de marzo de 2026 un programa para el seguimiento digital de pacientes que lleven sistemas de Monitorización Continua de Glucosa (MCG) con diabetes tipo 1 y 2. Se trata de usuarios que cuentan con dispositivos que miden el azúcar mediante un sensor insertado bajo la piel durante las 24 horas del día.

Con esta nueva iniciativa se beneficiarán de no tener que desplazarse a la consulta para su seguimiento y, además, podrán anticiparse a posibles episodios de bajos niveles de glucosa en sangre. El consejero de Digitalización, Miguel López-Valverde, ha anunciado este proyecto en la inauguración de la tercera edición del Ennova Health Day celebrado en el Real Teatro de Retiro de Madrid.

En su intervención, López-Valverde ha apuntado que “la digitalización de los servicios públicos solo tiene sentido si el ciudadano se beneficia de ello” y ha asegurado que “esta iniciativa va a cambiar la vida de miles de madrileños con diabetes, que actualmente requieren de seguimiento presencial en los centros de salud de la región, y que con la monitorización continua prevendrán episodios de hipoglucemia e incluso futuras patologías derivadas de su situación”.

El consejero ha señalado que este plan formará parte de la plataforma sanitaria inteligente, con tecnología IoT (Internet de las Cosas), en la que también se hará seguimiento en remoto de otros pacientes crónicos de Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), hipertensión arterial o insuficiencia cardiaca, entre otros.