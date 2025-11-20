EMT y BiciMAD gratis por el Black Friday

Los viajes en los autobuses de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT Madrid) volverán a ser gratuitos coincidiendo con la celebración del Black Friday, del 28 al 30 de noviembre, sumándose esta medida al refuerzo «histórico» anunciado por la Comunidad desde este fin de semana por el encendido de la iluminación navideña.

Desde las 00:00 horas del viernes, 28 de noviembre, y hasta las 23:59 horas del domingo, 30 de noviembre, viajar en cualquiera de los autobuses municipales será gratuito, excepto en la línea Exprés Aeropuerto. Como en ocasiones anteriores, los viajeros deberán validar su título de transporte. Si no disponen de él, el conductor les facilitará un billete sencillo sin coste alguno.

Asimismo, por cuarta vez, el servicio de bicicleta pública eléctrica BiciMAD se suma a estas jornadas, y todos los viajes de hasta 30 minutos de duración serán gratuitos durante los tres días. El sistema, convertido en una alternativa firme de movilidad sostenible, cuenta con 630 estaciones y 7.735 bicicletas distribuidas por los 21 distritos, alcanzaron los 9,95 millones de viajes en 2024. En las anteriores jornadas de gratuidad, se realizaron más de 61.000 viajes con contrato básico.

Refuerzo por Black Friday y Navidad

La Comunidad de Madrid pondrá en marcha un refuerzo «histórico» en Metro y EMT con motivo del encendido de las luces de Navidad y la celebración del Black Friday. El objetivo es facilitar la movilidad de los madrileños en las zonas de mayor actividad comercial y de ocio, así como ofrecer la mejor alternativa de transporte ante las obras que se están ejecutando en distintos puntos de la ciudad.

El Consorcio Regional de Transportes ha diseñado un plan específico para estas fechas con especial afluencia de pasajeros. Desde primera hora del viernes 21 de noviembre se activará un dispositivo en el suburbano que afectará a las líneas 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 12 y ML1, con un incremento de trenes que llegará hasta un 75% en las franjas de mañana y tarde. El sábado 22, día de la inauguración del alumbrado navideño en la capital, la circulación será aún mayor, llegando en algunos momentos a duplicarse el servicio en las líneas 1, 2, 3, 4, 5 y 10. El domingo la dinámica será la misma, con aumentos que superarán el 131%.

El fin de semana siguiente, los días 28, 29 y 30, coincidiendo con el Black Friday, se prevé el mayor volumen de viajeros del año en Metro. El viernes se reforzará el servicio en la L1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 12 y ML1 desde la apertura, con picos de hasta un 78%. El sábado, el aumento de trenes se mantendrá desde las 11:00 horas hasta el cierre, alcanzando niveles de hasta un 114%, mientras que el domingo el refuerzo será similar.

Cabe recordar que el 29 de noviembre de 2024 se alcanzó el récord histórico de desplazamientos en el suburbano madrileño, con 2.783.341 viajes, 35.868 más que el máximo anterior registrado en la misma fecha de 2019.

En cuanto a la Empresa Municipal de Transportes, las líneas que se verán reforzadas serán la 5, 14, 18, 19, 21, 26, 27, 30, 35, 53, 77, 128, 146, 150, 152, E1, E2 y E3. Durante la tarde del viernes 28 se aumentará la oferta en diez de ellas con un autobús adicional en cada una. El sábado 29 el número de vehículos ascenderá hasta veinte adicionales. Finalmente, el domingo 30 se incorporarán catorce autobuses más.