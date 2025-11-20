Madrid aprueba su Plan de Infancia y Adolescencia 2025-2028 con 1.100 millones de euros y foco en la participación, la salud mental y el acoso

El Ayuntamiento de Madrid ha aprobado hoy en Junta de Gobierno el V Plan de Infancia y Adolescencia, el instrumento que guiará la política municipal en su objetivo de garantizar los derechos y el bienestar de los menores en la ciudad. El delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, José Fernández, ha informado de que el plan está compuesto por 100 medidas que dan respuesta a importantes retos sociales como el fomento de la participación de los menores en la toma de decisiones, el cuidado de la salud mental, la prevención del acoso y la intervención ante situaciones de vulnerabilidad. Para implementar las iniciativas, el Consistorio realizará una inversión de 1.100 millones de euros en el periodo 2025-2028, lo que supone un incremento del 75 % con respecto al presupuesto del anterior plan.

El V Plan de Infancia y Adolescencia refleja el compromiso del Ayuntamiento de Madrid con promover una ciudad acogedora, saludable y segura en la que puedan desarrollarse plenamente los más de 500.000 madrileños de entre 0 y 17 años. Este nuevo marco de actuación se construye desde un enfoque preventivo, anticipándose a riesgos que puedan afectar a esta población y de transversalidad, pues en su ejecución participarán de manera coordinada todas las áreas de Gobierno, juntas de distrito y organismos autónomos. Además, se implicará al sector privado, a las entidades y a la ciudadanía en general.

En el marco del plan, se pondrán en marcha medidas novedosas y también se dará continuidad a líneas de trabajo y recursos ya existentes. Las 100 iniciativas se estructuran en torno a seis ejes de actuación. Precisamente, una de las principales novedades con respecto a planes anteriores es que se ha dedicado un capítulo en exclusiva a la adolescencia, un momento crucial en el desarrollo de los menores que requiere de un enfoque específico. En este sentido, se abordarán cuestiones como la soledad no deseada, la adicción a las pantallas y los problemas de salud mental.

La aprobación de este V Plan de Infancia y Adolescencia coincide con la celebración del Día Mundial de la Infancia, que se conmemora cada 20 de noviembre. Además, en 2025, se celebra el vigésimo aniversario de la puesta en marcha del I Plan de Infancia y Adolescencia del Ayuntamiento. Poco después, en 2008, Madrid fue distinguida por Unicef como Ciudad Amiga de la Infancia, un reconocimiento que ha renovado de manera ininterrumpida por periodos de cuatro años en 2012, 2016 y 2020. En la actualidad, el Consistorio está inmerso en el procedimiento de renovación de este sello y el plan hoy aprobado está alineado con los requisitos y compromisos que Unicef establece, incluida la redacción de un único plan conjunto que aúne medidas de protección de derechos de la infancia y la adolescencia.

Las medidas clave del plan

Eje 1. Participación de la infancia y la adolescencia y difusión de sus derechos. Recoge medidas encaminadas a asegurar que las opiniones y propuestas de los menores sean escuchadas. Dentro de este eje, destaca una acción para que, por primera vez, los niños y adolescentes de la ciudad se involucren en la planificación y diseño urbano del Madrid del futuro mediante el proyecto Sueña Madrid, que recaba ideas para la elaboración de la nueva Estrategia Urbana 360. Con sus aportaciones, los menores podrán contribuir a la construcción de una ciudad inclusiva y amigable con la infancia y adolescencia.

Asimismo, el Ayuntamiento potenciará la participación de los adolescentes a través de nuevos canales digitales. Para ello, se creará una nueva plataforma web interactiva en la que podrán presentar propuestas para la ciudad y acceder a información sobre actividades de interés: Decide Madrid Joven.

Eje 2. Protección y apoyo social a la infancia y la familia. El segundo capítulo incluye servicios que acompañen a las familias en los cuidados, la protección y la educación de sus hijos, para que crezcan en un entorno seguro y estimulante. Destaca la creación de nuevos protocolos municipales de prevención e intervención ante distintos tipos de violencia que puedan sufrir los menores, que estarán alineados con la Ley Orgánica 8/2021. Con esta medida, se reforzarán los mecanismos de actuación ante situaciones de desprotección o vulnerabilidad derivadas de cualquier tipo de violencia. Por otro lado, se impulsarán acciones de prevención y atención frente al bullying y al ciberacoso.

Eje 3. Educación y convivencia. Las iniciativas contempladas en este eje se centran en generar oportunidades para el aprendizaje y crecimiento personal de la infancia y la adolescencia. Para ello, se pondrán en marcha medidas incluidas en el Plan de Fomento de la Natalidad y Conciliación 2024-2029, acciones para fomentar que los menores pasen tiempo de calidad en familia y encuentros intergeneracionales entre niños y adolescentes y personas mayores en centros como el Ouka Leele.

En este eje también figuran nuevas actuaciones de apoyo a menores con discapacidad: se pondrá especial énfasis en evitar situaciones de bullying hacia ellos y en 2026, abrirá la primera oficina de atención y orientación a familias con hijos con discapacidad detectada desde la gestación hasta los seis años.

Eje 4. Estilos de vida saludables. Este capítulo engloba medidas para la prevención de la salud física y mental de los menores, con actuaciones para abordar el estrés académico, las dinámicas familiares, la presión social o el impacto de las redes sociales. En concreto, Madrid Salud impulsará nuevas acciones formativas y de sensibilización relacionadas con el bienestar emocional y el cuidado de la salud mental, con especial atención al uso de las nuevas tecnologías, la adicción a las pantallas, los trastornos alimentarios y el consumo de alcohol y otras drogas. Por otro lado, se reforzarán los programas de fomento de la lectura en los 21 distritos.

Eje 5. Entorno urbano seguro y amigable. El Ayuntamiento asume en este eje el compromiso de que la ciudad se adapte a las necesidades y aspiraciones de los menores para que puedan desenvolverse de manera autónoma y con seguridad. Esto se traduce en medidas como la mejora de accesos a centros educativos, creando entradas accesibles y seguras a los colegios y escuelas infantiles. Desde que este plan se puso en marcha en el año 2020, se ha intervenido en más de 360 entornos escolares y el Consistorio ya está trabajando en nuevos centros.

Eje 6. Impulso a la adolescencia. El V Plan de Infancia y Adolescencia contempla un capítulo dedicado en exclusiva a la adolescencia, un periodo de intensa transformación física, emocional y social de los menores en la que el Consistorio quiere estar presente para acompañarlos en sus desafíos. Por ello, el próximo mes de diciembre entrará en vigor el nuevo contrato de los nueve centros de ocio y asesoramiento juvenil (COAJ) municipales, que han evolucionado su modelo y tendrán como líneas estratégicas la promoción de alternativas de ocio y tiempo libre saludable, la formación y mejora de la empleabilidad y el cuidado de la salud mental mediante atención psicológica y coaching. Como novedad, estos centros incorporarán un programa específico de prevención de la soledad no deseada.

Un plan en constante actualización

Durante el proceso de elaboración del plan, el Ayuntamiento de Madrid ha facilitado que los grupos políticos municipales pudieran presentar aportaciones para enriquecer el texto. Asimismo, el documento fue remitido a la Plataforma de Organizaciones de Infancia de Madrid, que agrupa a más de 50 entidades, y a la Plataforma del Tercer Sector de la Comunidad de Madrid, que reúne a 800 entidades de infancia y juventud, para que pudiesen realizar observaciones.

Entre las alegaciones admitidas destaca una formulada tanto por los grupos municipales como por las entidades: la inclusión de indicadores para una completa evaluación de los objetivos del plan. Esto encaja con el compromiso de someterlo a una revisión continua y final. Además, al estar concebido como un documento vivo podrá actualizarse y adaptarse a las necesidades que puedan surgir.