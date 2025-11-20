Nacho Cano presenta en Madrid una nueva versión de «Mujer contra mujer» en la voz de Gala Montes

El compositor, productor y creador de Malinche, Nacho Cano, presenta una nueva versión del emblemático tema “Mujer contra Mujer”, original del legendario grupo Mecano. Esta producción, realizada con su característico sello musical, representa una continuación del universo creativo que ha definido su carrera.

La canción será interpretada por la actriz y cantante mexicana Gala Montes, quien recientemente participó en la versión mexicana del espectáculo “Malinche”, presentada en octubre pasado con gran éxito. Durante esa función, Montes sorprendió al público con una emotiva interpretación del tema, lo que inspiró a Nacho Cano a producir una nueva versión en estudio, participando directamente en los teclados, los arreglos y la dirección musical.

El resultado es una producción contemporánea y emotiva que combina la fuerza lírica de Mecano con la innovación sonora característica de Nacho Cano. La canción “Mujer contra Mujer” se estrenará el 28 de noviembre en todas las plataformas digitales, acompañada de una edición especial en audio inmersivo Dolby Atmos, ofreciendo al público una experiencia auditiva y de última generación.

Asimismo, como parte de esta nueva etapa creativa, Nacho Cano presentará a Gala Montes en el espectáculo “Ibiza Paradise”, que se llevará a cabo en Plaza Callao, Madrid, los días 28 y 30 de noviembre, donde interpretará el papel principal de Martha y cerrará su participación con esta nueva versión de Mujer contra Mujer.

Con esta producción, Nacho Cano reafirma su compromiso con la innovación artística y la expansión internacional de su obra, llevando el espíritu de Malinche y de su legado musical a nuevos escenarios y generaciones.