Cortes por aglomeraciones, calles de sentido único, equipo antihurtos y hasta 800 policías diarios: así será el plan de seguridad para Black Friday y Navidad en Madrid

El Ayuntamiento de Madrid ha diseñado un amplio dispositivo especial de seguridad, emergencias y movilidad con motivo de las fiestas navideñas de este año, que entrará en funcionamiento este sábado, día 22 de noviembre, coincidiendo con el tradicional encendido de las luces de Navidad, y que se extenderá hasta la noche del lunes 6 de enero. La vicealcaldesa, delegada de Seguridad y Emergencias y portavoz municipal, Inma Sanz, se lo ha dado a conocer a la Junta de Gobierno y, posteriormente, lo ha detallado en rueda de prensa.

Este dispositivo contará con un refuerzo mínimo de 430 policías municipales cada uno de los días de diario (de lunes a jueves), que se incrementarán hasta los 800 agentes las jornadas con más afluencia: de viernes a domingo y las vísperas de los festivos. Junto a ellos, 140 efectivos de Agentes de Movilidad cada uno de los días. El dispositivo lo completará SAMUR-Protección Civil, que se desplegará en las zonas y días de mayor afluencia con ambulancias y equipos a pie, bicicleta y moto para desplazarse ágilmente y la Empresa Municipal de Transportes, que aumentará la oferta de servicio de sus autobuses, en las líneas que habitualmente incrementan su demanda de viajeros en estas fechas.

Entre las jornadas festivas más destacadas, además del encendido de luces, el viernes, 28 de noviembre, día principal del ‘Black Friday’; el fin de semana del Día de la Constitución (sábado 6 de diciembre) y la fiesta de la Inmaculada Concepción (lunes 8 de diciembre), así como la semana coincidente con los días de Nochebuena y Navidad. También se desarrollarán los habituales operativos especiales para los días 30 de diciembre (preúvas) y 31 (Nochevieja)

Objetivos del dispositivo especial

El dispositivo especial tiene los objetivos prioritarios de mantener la seguridad ciudadana y la seguridad vial, minimizando los riesgos inherentes a la movilidad de personas y vehículos. También, el control de los establecimientos de hostelería y ocio y otros locales sujetos a la normativa de espectáculos públicos y actividades recreativas (LEPAR), con especial atención a la presencia de menores en los locales, el consumo de alcohol por parte de estos, el aforo y los horarios de cierre.

Las actuaciones policiales se encaminarán a reforzar la presencia en los lugares con importantes concentraciones de personas y vehículos para llevar a cabo una rápida respuesta cuando así se requiera. Sanz ha destacado la presencia, en las zonas más céntricas, de agentes de paisano con la misión de prevenir la comisión de delitos en general y de hurtos en particular, así como la venta ambulante ilegal y de productos pirotécnicos. Los agentes también estarán pendientes de la vigilancia de establecimientos y locales comerciales.

Limitaciones temporales de accesos y cierre de la estación de Sol

La Policía Municipal, un año más, podrá limitar los accesos a las calles de Preciados y del Carmen y fijar un sentido único peatonal si fuera necesario. De ser así, a Preciados se accederá únicamente por la Puerta del Sol, cerrando el acceso por la plaza del Callao y desviando a los peatones por la calle del Carmen; mientras, a la calle del Carmen se accederá únicamente por Callao, cerrando el acceso por la Puerta del Sol y desviando a los peatones por Preciados. Una vez en el interior de la calle Preciados o Carmen, podrán dirigirse a una u otra a través de las vías transversales.

En el caso de la plaza del Celenque (Cortylandia), se redirigirá el flujo de personas hacia otras vías (Arenal, Mayor, etc.) y en la calle Postas, se habilitaría únicamente el acceso a la plaza Mayor desde la calle Mayor. Además, si la afluencia de personas en alguna zona se elevara significativamente y para evitar que se vea comprometida su seguridad, los agentes municipales podrán restringir temporalmente los accesos a la zona hasta que el riesgo desaparezca.

Se establecerá, asimismo, una adecuada coordinación con los responsables de los servicios de Metro y RENFE, así como con Policía Nacional y SAMUR-PC, pudiendo cerrar la estación de Sol si fuera necesario. Además, se ordenarán sus entradas y salidas cuando corresponda.

Los agentes, una Navidad más, contarán con el apoyo de los drones de la Sección de Apoyo Aéreo, así como con la Sección Canina y del patrullaje a caballo del Escuadrón (en varias zonas de Centro), junto a la Comisaría Central de Seguridad y la de Protección Ciudadana Nocturna, entre otras. La Comisaría de Gestión de la Diversidad desplegará indicativos en varios puntos de Centro para atender a los ciudadanos que requieran a sus policías y habrá agentes de las oficinas de atención al ciudadano (OAC) de la Policía Municipal repartidos por toda la ciudad para lo que precisen los ciudadanos. La labor de los efectivos del Centro Integrado de Señales de Vídeo (CISEVI) será destacada, operando las cámaras municipales dedicadas a la seguridad en las zonas de la ciudad con gran afluencia de personas.

Policía Municipal reforzará la seguridad en todos los puntos de la ciudad con numerosa afluencia de personas, adaptándose a las características de cada ámbito. Igualmente, intensificará la vigilancia, especialmente sobre el tráfico, en las inmediaciones de los centros comerciales y donde se celebren diferentes eventos (mercadillos, atracciones e instalaciones navideñas) como La Vaguada, Plenilunio, Islazul, etc. y se incrementarán los controles de alcoholemia y drogas durante toda la campaña, especialmente los fines de semana y vísperas de festivos.

SAMUR-Protección Civil

Por su parte, los sanitarios de SAMUR-Protección Civil ubicarán en las zonas y días con más afluencia ambulancias de soporte vital básico y avanzado, así como unidades de prevención y reacción, vehículos de apoyo logístico (Fénix) y equipos a pie (los llamados Eco), en bicicleta (Lince) y en moto (Halcón) para desplazarse de forma ágil por los centros urbanos pese a la abundancia de personas.

El dispositivo que se desplegará por las mañanas en la zona centro en los días con más afluencia estará integrado por dos ambulancias (una avanzada y otra básica), una unidad de primera respuesta (UPR), seis parejas de Ecos, dos parejas de Halcones, dos parejas de Linces, un equipo Fénix y dos operadores en la central.

Este refuerzo de SAMUR-PC se incrementará durante las tardes, hasta las 22:00 h, con tres ambulancias desplegadas (dos básicas y una avanzada), dos UPR, ocho parejas de Ecos, dos parejas de Halcones, dos parejas de Linces, un equipo Fénix y un equipo para intervenciones preventivas (Dispositivo Especial Preventivos Actos Antisociales –DEPAS–). Las noches de los días 30 y 31 (preúvas y Nochevieja) también se desplegará un dispositivo nocturno.

Agentes de Movilidad

Este despliegue especial será reforzado, en materia de regulación y gestión del tráfico, desde este sábado, con 140 efectivos de Agentes de Movilidad diarios, prestando un total de 5.425 servicios. Su objetivo será garantizar la seguridad vial, con actuaciones dirigidas a prevenir la siniestralidad a través de operativos concretos, así como facilitar la movilidad y la accesibilidad ciudadana a las zonas con mayor densidad del tráfico.

Para ello, los agentes ampliarán sus horarios, extendiendo el servicio hasta las 23:00 h los días con mayor afluencia de público, dando especial importancia al aumento del tráfico peatonal en estas fechas en el centro, atendiendo a las especiales dificultadas que se puedan producir en las zonas de bajas emisiones por su protección específica y realizando labores de control del tráfico ante las posibles situaciones de congestión y en las zonas aledañas a los aparcamientos públicos, para favorecer la debida rotación y evitar en la medida de lo posible la saturación de los viales de la zona centro.

Por otro lado, se vigilarán de forma constante 13 puntos clave de la ciudad y los agentes de movilidad destinados en el Centro de Gestión de la Movilidad vigilarán en tiempo real la situación del tráfico en la ciudad a través de las cámaras vigilancia de tráfico, un servicio que se verá reforzado. En caso de saturación inminente de las vías del centro y con el objetivo de mantener la fluidez del tráfico, se ha previsto la disposición de casi un centenar de vallas para la realización de los cortes puntuales de tráfico que sean necesarios, así como de cinco paneles direccionales que facilitarán información a los ciudadanos que intenten acceder al centro con vehículos acerca de los desvíos que se haga necesario realizar.

Asimismo, el Cuerpo de Agentes de Movilidad, como viene siendo habitual los últimos años, establecerá un dispositivo especial de información a los ciudadanos que se situará en las zonas aledañas a los aparcamientos del centro, durante días claves, con el cometido de informar sobre el estado de la circulación en la ciudad y los posibles cortes que se produzcan, así como recomendar las medidas para evitarlos.

Refuerzo del transporte público

En relación con el trasporte público, la Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT Madrid) aumentará la oferta de servicio de transporte público en las líneas que habitualmente incrementan su demanda de viajeros.

Así, el servicio diurno de EMT Madrid se reforzará en un total de 20 líneas a partir del 22 de diciembre: así, las líneas 1-2-6-9-17-18-20-23-31-32-35-50-51-53-74-133-146-147-148-150-M1 verán reforzado su servicio en días laborables de 15:00 h a 21:00 h, y líneas 001-E1 de 9:00 h a 22:00 h.

Por el ‘Black Friday’, del viernes 28 al domingo 30 de noviembre EMT Madrid reforzará el servicio con la incorporación de hasta 20 autobuses adicionales en las zonas de mayor demanda. Las líneas que contarán con mayores refuerzos en horario de tarde serán la 5, 14, 18, 19, 21, 26, 27, 30, 35, 53, 77, 128, 146, 150, 152, E1, E2 y E3.

Gratuidad durante los días del ‘Black Friday’

En este sentido, los autobuses de EMT Madrid volverán a ser gratuitos esos tres días (28 al 30 de noviembre). El Ayuntamiento de Madrid activará la medida desde las 00:00 del viernes y hasta las 23:59 horas del domingo, de tal forma que viajar en cualquiera de los autobuses municipales, excepto en la línea Exprés Aeropuerto, será gratuito para los usuarios. Como en anteriores ocasiones, los viajeros deberán validar su título de transporte y en caso de no disponer de él, el personal de conducción les facilitará un billete sencillo sin coste.

Asimismo, por cuarta vez, el servicio de bicicleta pública eléctrica bicimad se suma a estas jornadas y todos los viajes de hasta 30 minutos de duración serán gratuitos durante los tres días. El sistema, consolidado como una alternativa firme de movilidad sostenible, cuenta actualmente con 632 estaciones y 7.755 bicicletas distribuidas por los 21 distritos. Solo en 2024, bicimad registró 9,95 millones de viajes, y durante las anteriores jornadas de gratuidad se realizaron más de 130.400 trayectos con contrato básico.

Encendido navideño

Con motivo del acto de encendido de la iluminación navideña, que se celebrará este sábado a las 19:30 horas en la plaza de Cibeles, el Ayuntamiento ha previsto un plan de movilidad que contempla el cierre total al tráfico entre las 16:30 horas y las 22:00 h del entorno de Cibeles, en concreto de los siguientes espacios:

Plaza de Cibeles.

Paseo de Recoletos.

Paseo del Prado.

Calle Alcalá entre Cibeles y plaza de la Independencia y entre Cibeles y Cedaceros.

Gran Vía entre las calles Alcalá y Hortaleza con afección a la movilidad de la plaza de España, Princesa y Ventura Rodríguez.

Asimismo, durante el desarrollo del evento, los cortes de tráfico podrían afectar a los accesos de los aparcamientos de Recoletos, plaza del Rey, Montalbán, Las Cortes, Serrano III, Mostenses y plaza de España.

Las afecciones a los autobuses de la Empresa Municipal de Transportes pueden consultarse en la página web de incidencias de EMT Madrid. En cuanto a Metro, las estaciones de Sevilla y Banco de España permanecerán cerradas entre las 18:00 horas y las 21:30 horas, mientras que el acceso de Banco de España más próximo al Cuartel General del Ejército de Tierra estará cerrado durante toda la jornada. Asimismo, las estaciones de Metro y Cercanías de Sol cerrarán entre las 19:00 horas y las 21:00 horas. Las estaciones de Metro más cercanas al evento son las de Serrano (línea 4), Estación del Arte (línea 1), Gran Vía (líneas 1 y 5) y Chueca (línea 5).

El resto de afecciones tanto de paradas de taxi como de estaciones de bicimad y reservas de estacionamiento de autobuses turísticos y discrecionales pueden consultarse en la web municipal. El Ayuntamiento recomienda el uso del transporte público para llegar al encendido.

Policía Municipal de Madrid dispondrá de un total de 270 agentes municipales para el encendido navideño, de las comisarías de distrito, de la Comisaría Central de Seguridad, de la Sección de Apoyo Aéreo, Canina, etc.