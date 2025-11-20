Aprobado inicialmente el proyecto modificado de urbanización del Barrio del Aeropuerto (Barajas)

El Ayuntamiento de Madrid ha aprobado, inicialmente, el proyecto modificado de urbanización del Área de Planeamiento Remitido (APR) 21.02 Barrio del Aeropuerto, promovido y gestionado por EMVS Madrid, en el distrito de Barajas. Así lo ha anunciado en rueda de prensa la vicealcaldesa y portavoz municipal, Inma Sanz, tras la reunión semanal de la Junta de Gobierno.

Este proyecto modifica al aprobado en febrero de 2024 para permitir adecuar el sistema de drenaje del ámbito, al incorporar sistemas urbanos de drenaje sostenible para conseguir una mejor gestión de las aguas pluviales y amortiguar y disminuir el caudal de aportación a la red de saneamiento existente.

El proyecto contempla un nuevo parque de más de 3.400 m2 en el lugar actualmente conocido como ‘el barrizal’. Este espacio está llamado a convertirse en el epicentro del barrio del Aeropuerto y funcionará como pulmón verde y lugar de referencia y estancia. En el centro del parque, se establecerá un elemento representativo a modo de hito, una fuente de agua que aportará confort en los meses más calurosos y reducirá el llamado efecto isla de calor. A partir de este elemento, se generarán concéntricamente distintos espacios hacia el este y el oeste del parque y un camino con un ancho de cuatro metros, rodeado de bandas de vegetación arbustiva y cubierto con pérgolas ajardinadas.

En la zona este del ámbito, se propone la remodelación de todo el área, incluyendo el erial, la calzada y el espacio rectangular existente donde aparcan actualmente los vehículos de manera desorganizada. Con el nuevo diseño, se pretende reorganizar el espacio para que albergue suficientes plazas de aparcamiento y convertirlo al mismo tiempo en un espacio agradable y naturalizado, concibiéndolo como una continuación del parque. Asimismo, se rediseñará la circulación rodada, creando una calzada de salida a la calle Trespaderne donde se encuentra la calzada existente y una calzada de entrada al nuevo espacio de aparcamiento en la parte norte del área. De esta manera se evitarán fondos de saco innecesarios y se permitirá la entrada y salida de manera más fluida. Ambas calzadas, de entrada y salida, se separarán a través de una especie de bulevar central en el que se instalará mobiliario urbano y que conectará con el parque a través de un paso de peatones.

El ámbito contará también con un camino con zonas estanciales y plenamente accesible en el que se instalarán elementos como mesas de ajedrez y bancos para ofrecer a los vecinos un recorrido de encuentro entre la sombra de la vegetación existente y la nueva vegetación.

El proyecto, cuyo presupuesto base de licitación asciende a 3,3 millones de euros, será financiado y ejecutado por EMVS Madrid y contará con la supervisión del Área de Obras y Equipamientos.