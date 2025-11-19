Marea de Residencias convoca una manifestación para exigir «justicia» y un marco legal de «dignidad» tras las muertes en el COVID

La asociación Marea Residencias ha anunciado una nueva movilización para este sábado, 22 de noviembre, poniendo el foco en la necesidad de transformar el modelo de cuidados a largo plazo en España. La convocatoria se centra tanto en honrar la memoria de los fallecidos en residencias durante el pico de la pandemia de Covid-19 como en promover una legislación que garantice centros públicos de «calidad» y un marco que «garantice los derechos y la dignidad a las personas» que viven en ellos.

El recorrido de la marcha, que comenzará a las 12:00 horas, discurrirá desde la Plaza de Cibeles hasta la Puerta del Sol, lugar que alberga la sede del Gobierno autonómico. Los manifestantes se congregarán bajo el lema: ‘Justicia para las víctimas en las residencias y para los vivos dignidad y derechos humanos’.

Exigencias de Ley Estatal y modelo de gestión

En su comunicado, la organización insiste en que la impunidad frente a los sucesos de 2020 podría llevar a la repetición de errores en futuras crisis. Marea Residencias señaló que «Volveremos a recordar a las víctimas que en 2020 murieron de la forma más inhumana y cruel pero también a las que hoy siguen siendo objeto del abandono institucional. Sin justicia, la impunidad conduce irremediablemente a la repetición de los errores. ¿Qué pasará cuando surja una crisis similar a la sufrida en el pasado?»

Las demandas de los convocantes se articulan en torno a la necesidad de una Ley estatal de Residencias. Esta norma es considerada vital para asegurar condiciones dignas para los usuarios y mejorar los salarios y condiciones laborales del personal dedicado a los cuidados. La asociación defiende el modelo de gestión pública, alegando que los centros con colaboración público-privada o puramente privados experimentaron una mortalidad superior a la de los centros enteramente públicos durante la crisis sanitaria. La marcha busca específicamente justicia para las 7.291 víctimas mortales registradas en dicho periodo.