Restricciones en Cercanías y Metro por el gran concierto de Apple en Sol

La afluencia masiva esperada en la Puerta del Sol con motivo del concierto gratuito «El Encuentro» de Apple ha provocado importantes limitaciones en el transporte público que afectarán a los viajeros esta tarde. Cercanías Madrid ha informado de posibles restricciones de acceso a la estación de Sol hoy, 19 de noviembre, entre las 18:00 y las 22:00 horas.

Los usuarios de Cercanías que lleguen a Sol sí podrán realizar transbordos a las líneas 1, 2 y 3 de Metro. Sin embargo, no se permitirá el transbordo a la línea 5 de Metro, y el acceso a la estación desde Gran Vía permanecerá clausurado durante el periodo de las restricciones. Se recomienda a los viajeros consultar alternativas de recorrido con el personal de las estaciones o a través de la cuenta oficial de Cercanías Madrid en X (@CercaniasMadrid).

El concierto: «El Encuentro»

El evento musical de gran formato, organizado por la compañía tecnológica Apple, es una celebración por sus años de trayectoria y su vinculación con el talento en España. El espectáculo, de acceso libre, se espera que congregue a cerca de 15.000 asistentes frente a la principal tienda de la marca en la Plaza de la Puerta del Sol, con inicio a las 20:00 horas.

La propuesta musical cuenta con la participación de cuatro artistas destacados: Dellafuente, Amaia, Israel Fernández y Yerai Cortés. La organización, que ha colaborado con la productora Little Spain, busca festejar la creatividad nacional con una notable presencia del flamenco. La Policía ha implementado un dispositivo de seguridad para controlar el aforo en la plaza, anticipando la alta afluencia.

Trayectoria de Apple en España

Este gran espectáculo se enmarca en la celebración por los años de presencia de la marca en el territorio español. Apple inauguró su emblemático punto de venta en la Puerta del Sol en 2014, y desde entonces ha expandido su presencia con cuatro grandes locales en la capital.