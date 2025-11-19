Da a luz en el portal de su casa de Retiro (Madrid) tras adelantarse el parto

Una mujer de 27 años de edad ha dado a luz esta tarde de miércoles, 19 de noviembre, a su segunda bebé en el portal del propio domicilio donde reside del distrito madrileño de Retiro tras no salir a tiempo al hospital.

Los hechos han ocurrido a última hora de esta tarde. Cuando la embarazada y su pareja se disponían a acudir al hospital, la mujer que había roto aguas ha comenzado con los trabajos del parto, pidiendo entonces asistencia a Emergencia.

Aunque la llegada de los sanitarios del SAMUR-Protección Civil fue rápida, la niña llamada T ya había nacido. Tanto la madre como la hija se encontraban en perfecto estado de salud. Tras cortar el cordón umbilical, ambos fueron examinados y trasladados a la Maternidad del Hospital Gregorio Marañón.

En el traslado se produjo el alumbramiento de la placenta, mientras se llevó a cabo el importante ‘piel con piel’ entre madre e hija para estimular el control de la temperatura de la bebé y que comenzase a alimentarse.