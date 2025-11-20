Detenido por agredir sexualmente repetidas veces a su vecina en Usera (Madrid)

La Policía Nacional ha procedido a la detención de un hombre de 49 años, de nacionalidad española pero de origen boliviano, como presunto responsable de agredir sexualmente a una mujer de 43 años y nacionalidad china.

El suceso se produjo en el portal de su edificio, en el barrio madrileño de Zofío (distrito de Usera), la tarde del pasado lunes, 17 de noviembre. El presunto agresor y la víctima residían en pisos situados en la misma planta baja del inmueble, siendo esta proximidad un factor en la previa victimización.

El ataque y la reacción vecinal

Los hechos se desencadenaron a media tarde, cuando la mujer se encontraba fregando la entrada del portal, justo antes de acceder a su domicilio. Varios vecinos, alertados por los gritos de auxilio, así como por golpes y ruidos procedentes del interior del zaguán, contactaron de inmediato con los servicios de emergencia.

Al llegar al lugar, los agentes de policía se encontraron la puerta metálica cerrada, logrando identificar únicamente la voz de la víctima. Una vez accedieron al edificio, encontraron a la mujer en estado de «desajuste emocional» evidente.

Denuncia y detención inmediata

La víctima explicó a los agentes que el individuo la había abordado y se había abalanzado sobre ella en el zaguán, intentando someterla. En el forcejeo, el hombre le bajó el pantalón y realizó tocamientos en sus zonas íntimas antes de huir precipitadamente tras los gritos.

El sospechoso intentó ocultarse en su propia vivienda, también situada en la planta baja del bloque. Al ser requerido por la autoridad, el varón salió voluntariamente de su piso y fue detenido como presunto autor del delito de agresión sexual. Tras el arresto, fue trasladado a dependencias policiales y puesto a disposición judicial.

La mujer recibió asistencia psicológica y médica por parte de los servicios del SAMUR-Protección Civil. En su declaración, aseguró que el hombre ya la había sometido a tocamientos en varias ocasiones anteriores cuando se cruzaban en la finca, pero el miedo le había impedido denunciar los hechos previamente.