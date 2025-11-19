El Pleno Infantil debate las propuestas para mejorar el Madrid de los niños de los 21 distritos

El Pleno Infantil de Madrid ha reunido hoy a 69 menores de entre 6 y 12 años que, desde el Salón de Sesiones del Palacio de Cibeles, han presentado a los representantes de los grupos municipales sus propuestas para mejorar la ciudad.

Como cada año, coincidiendo con la celebración del Día Mundial de la Infancia que se conmemora el 20 de noviembre, el Ayuntamiento de Madrid promueve y hace efectivo el derecho a la participación activa de la infancia en la vida de la ciudad, generando un espacio de encuentro y diálogo en el que puedan expresar su opinión y aportar su valiosa perspectiva del municipio en el que viven.

El delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, José Fernández, ha presidido esta sesión plenaria extraordinaria. Tras dar la bienvenida a los participantes a la casa de todos los madrileños, ha trasladado su deseo de que “dentro de unos años os sentéis en este Pleno y nos representéis cada uno con vuestras ideas”. Fernández ha señalado que “todas las ideas construyen” y ha animado a “tratar a todas las personas con respeto, porque todo el mundo suma y todos formamos esta maravillosa ciudad que es Madrid”.

Los menores que han intervenido en el Pleno acuden en representación de los 21 distritos y en este foro aprenden a debatir y a defender sus ideas, al tiempo que ejercen el derecho de participación que les reconoce tanto la Convención de Derechos del Niño como el IV Plan de Infancia y Adolescencia del Consistorio madrileño. Como en ediciones anteriores, los escolares han presentado iniciativas en varios bloques temáticos: urbanismo, obras, equipamientos y movilidad; políticas sociales e igualdad; medio ambiente y limpieza, y educación, cultura y deporte.

Los niños forman parte de las 21 comisiones de participación de la infancia y adolescencia (COPIA), órgano con el que el Ayuntamiento promueve y garantiza que la población infantil se involucre en el proceso democrático y la vida política local.