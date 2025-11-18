DistritosVilla de Vallecas

Villa de Vallecas celebra un acto de homenaje a sus mayores centenarios

Gacetín Madrid

La Junta Municipal de Villa de Vallecas ha celebrado esta tarde un acto para homenajear a las 16 personas que han alcanzado o están a punto de cumplir los 100 años y que son usuarias de los centros municipales de mayores del distrito.

El concejal-presidente de Villa de Vallecas, Carlos González Pereira, ha presidido este acto en el que les ha hecho entrega de una placa conmemorativa. “Si algo nos enseñan quienes llegan a los cien años es que la vida tiene sentido cuando se comparte; que los lazos familiares, la amistad, la solidaridad y la cercanía son los pilares que sostienen cualquier sociedad”, ha señalado.

También han acompañado a los homenajeados en esta jornada representantes de los grupos municipales del distrito, familiares, miembros de las juntas directivas de los centros municipales de mayores Santa Eugenia y Villa de Vallecas y varios de sus socios.

Como novedad, este año se ha preparado una proyección retrospectiva sobre las vidas de estos mayores centenarios. Como broche de oro, todos los presentes han disfrutado de la actuación de los coros de los centros de mayores del distrito.

Periódico digital de la Ciudad de Madrid (España)

Te puede interesar

Arrancan las obras del nuevo centro cultural con...

Iniciados los trámites para declarar BIC al edificio...

La ONG Bocatas Madrid dejará de repartir comida...

Las obras de la estación de Bernabéu ya...

Vicálvaro abre la inscripción para su campamento urbano...

Más Madrid denuncia el cierre del Polideportivo Daoiz...

Ocho detenidos en una redada en una famosa...

Ciudad Lineal rinde homenaje a los mayores centenarios...

Teatro, títeres, magia y juegos tradicionales para celebrar...

El distrito de Salamanca oferta 150 plazas gratuitas...

Comentarios