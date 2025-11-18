Villa de Vallecas celebra un acto de homenaje a sus mayores centenarios

La Junta Municipal de Villa de Vallecas ha celebrado esta tarde un acto para homenajear a las 16 personas que han alcanzado o están a punto de cumplir los 100 años y que son usuarias de los centros municipales de mayores del distrito.

El concejal-presidente de Villa de Vallecas, Carlos González Pereira, ha presidido este acto en el que les ha hecho entrega de una placa conmemorativa. “Si algo nos enseñan quienes llegan a los cien años es que la vida tiene sentido cuando se comparte; que los lazos familiares, la amistad, la solidaridad y la cercanía son los pilares que sostienen cualquier sociedad”, ha señalado.

También han acompañado a los homenajeados en esta jornada representantes de los grupos municipales del distrito, familiares, miembros de las juntas directivas de los centros municipales de mayores Santa Eugenia y Villa de Vallecas y varios de sus socios.

Como novedad, este año se ha preparado una proyección retrospectiva sobre las vidas de estos mayores centenarios. Como broche de oro, todos los presentes han disfrutado de la actuación de los coros de los centros de mayores del distrito.