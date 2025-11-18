Vicálvaro abre la inscripción para su campamento urbano de Navidad

El distrito de Vicálvaro ha abierto hoy el plazo de inscripción para el campamento urbano de Navidad, que tendrá lugar en el Centro Deportivo Municipal Margot Moles. El objetivo de esta iniciativa consiste en facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral de los vecinos del distrito. En total, se ofertan 43 plazas y se realizará los días 22, 23, 26, 29 y 30 de diciembre y 2 de enero, coincidiendo con los días no lectivos de las vacaciones de Navidad.

El programa está dirigido a menores nacidos entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2019. En cuanto a la adjudicación de plazas, se dará prioridad en la inscripción a los menores que residan o estudien en el distrito y a aquellos cuyos progenitores o tutores trabajen en el mismo. Además, tendrán prioridad las familias con los progenitores o tutores trabajando de forma presencial o semipresencial durante las fechas del campamento.

El plazo de inscripción está abierto hasta el domingo 30 de noviembre. Puede realizarse de forma presencial en el CDM Margot Moles el día 19, de 11:00 a 13:00 horas, y el día 27, de 18:00 a 20:00 h, o vía online en este formulario web. Si hubiera más demanda que plazas ofertadas, se realizará un sorteo el miércoles 3 de diciembre. El 5 de diciembre se enviará un correo electrónico a todos aquellos que hayan obtenido plaza.