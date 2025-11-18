Almeida inaugura el I Congreso de Tauromaquia Villa de Madrid: «es un acto cívico enraizado en nuestra historia»

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha inaugurado hoy el I Congreso de Tauromaquia Villa de Madrid, organizado por la Fundación Toro de Lidia con la colaboración del Ayuntamiento, que reúne a periodistas, profesionales del sector taurino, aficionados y estudiantes para abordar la relación entre la prensa y el mundo del toro y el papel de Madrid como referente internacional de la tauromaquia.

Almeida ha reafirmado su compromiso con la tauromaquia, destacando que defenderla es un “acto cívico enraizado en nuestra historia y en la identidad cultural de España”. En este sentido, ha reconocido “el papel de la Fundación Toro de Lidia para que, con su empuje, vivamos un momento de pujanza de la tauromaquia”. También ha puesto en valor el periodismo taurino, eje central de esta primera edición del congreso, por su papel en la difusión y preservación de esta tradición.

“Para Madrid es un honor, orgullo y responsabilidad ser depositario de la mejor cultura en mayúsculas. Es un orgullo ser la primera plaza de toros del mundo y ser la capital de la tauromaquia, que genera un impacto económico de más de 4.000 millones de euros”, ha subrayado el alcalde. Finalmente, Almeida ha avanzado que todos los años se va a celebrar este congreso con un tema diferente y ha animado a los asistentes a disfrutar de la fiesta nacional.