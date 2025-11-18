‘Amazon Land: la magia detrás del clic’ abre sus puertas: una exposición inmersiva y gratuita en el centro de Madrid

Coincidiendo con la llegada de la Semana de Black Friday de Amazon, que se celebrará del 20 de noviembre al 1 de diciembre, se podrá visitar en Madrid “Amazon Land: la magia detrás del clic”. Se trata de una experiencia inmersiva en la que los visitantes podrán conocer más de cerca todo lo que ocurre detrás de cada compra que realizan en Amazon y que estará abierta al público de forma gratuita del 20 al 23 de noviembre.

En esta instalación, de 400 metros cuadrados, los visitantes podrán adentrarse en el garaje de Jeff Bezos, a través de una réplica del famoso espacio donde fundó la compañía hace 30 años. También recorrerán distintas salas en las que descubrirán cómo funciona un logístico de Amazon cuántos centros hay en España y donde están situados y aprender cómo funciona la tecnología AWS que impulsa las operaciones de Amazon.

La exposición cuenta también con un espacio dedicado a Black Friday, donde los visitantes podrán sumergirse en algunas de las ofertas que estarán disponibles durante la Semana de Black Friday de Amazon y descubrir la lista anual de ‘Los juguetes más deseados 2025’.

Antes de finalizar la visita, los asistentes podrán disfrutar de una experiencia inmersiva, donde a través de una pantalla 360 vivirán en primera persona el viaje que experimenta un producto, desde que es comprado en Amazon.es hasta que el paquete es entregado a su comprador.

“Amazon Land: la magia detrás del clic”