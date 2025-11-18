Más Madrid denuncia el cierre del Polideportivo Daoiz y Velarde como una «estrategia para privatizar» su gestión

El Centro Deportivo Municipal (CDM) Daoiz y Velarde, ubicado en el distrito madrileño de Retiro, permanece cerrado al público desde el pasado 11 de noviembre debido a «averías técnicas incompatibles con la prestación del servicio», según la comunicación oficial del Ayuntamiento de Madrid.

El cierre, que se extiende por más de una semana sin un plan de reapertura conocido, ha generado una fuerte crítica por parte de la oposición municipal. El concejal de Más Madrid, Nacho Murgui, y la concejala Mar Barberán, han exigido «transparencia total» y han acusado al Gobierno de José Luis Martínez-Almeida de «dejadez institucional».

Cierre por «averías técnicas» y acusaciones de «abandono»

La instalación, que incluye piscina, gimnasio y salas de actividades, ha suspendido todos sus servicios y clases. El aviso oficial del Consistorio, a través de su portal web, comunica que el cierre es «hasta nuevo aviso».

Nacho Murgui, portavoz de Más Madrid en Retiro, ha atribuido esta situación a una «falta de inversión y mantenimiento absolutamente deficiente» que «viene de largo». Murgui señaló que las instalaciones presentan fallos en dotaciones críticas como los sistemas contra incendios y problemas en las instalaciones de agua sanitaria.

La concejala Mar Barberán y el concejal Nacho Murgui visitaron la instalación para constatar el impacto, donde los trabajadores se encontraban «mano sobre mano» y solo habían recibido la indicación de elegir un centro alternativo para su traslado.

Temor a la privatización

Más Madrid ha expresado su preocupación de que este deterioro sea parte de una «estrategia» del Gobierno municipal. El concejal Murgui afirmó que esta situación responde al «manual perfecto de privatización».

«Tememos que sea una estrategia del Gobierno de Almeida, dejando que se deteriore aún más para acabar privatizando su gestión». Según el grupo municipal, la supuesta estrategia busca «dejar morir lo público para justificar que la gestión se pase a manos privadas».

El grupo político ha presentado una petición de información ante la Junta Municipal de Retiro para conocer el estado real de las instalaciones, el tiempo que el Ayuntamiento lleva sin invertir en su mantenimiento y el calendario exacto de reapertura.

Más Madrid exige una «inversión inmediata» en el polideportivo, un calendario de reparaciones y «el compromiso de José Luis Martínez-Almeida de mantener la gestión municipal» de la instalación. El grupo critica la falta de alternativas y de información a los usuarios, calificando como «tomadura de pelo» el hecho de que se les pida «que vayan mirando la aplicación del polideportivo cada día para ver si ese día abren o no».