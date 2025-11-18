Ocho detenidos en una redada en una famosa discoteca de Villaverde (Madrid)

Agentes de la Policía Nacional, apoyados por efectivos de la Policía Municipal, han ejecutado una operación de gran envergadura en la discoteca La Mónaco, un establecimiento situado en el Polígono Marconi del distrito madrileño de Villaverde. La intervención se centró en este local de ocio nocturno, al que las autoridades han calificado como un importante punto de reunión para individuos con amplio historial delictivo.

El operativo, llevado a cabo la madrugada del pasado sábado, 15 de noviembre, tuvo como objetivo un espacio cuya clientela incluye a delincuentes conocidos por la técnica del alunizaje, como «El Niño Juan», y a figuras como el cantante Morad. Los agentes habían mantenido una vigilancia especial sobre el sitio, debido a su historial de incidentes violentos.

Ocho detenidos

La acción policial resultó en la identificación y registro de más de 170 personas, la inmensa mayoría de nacionalidades española y marroquí. El balance de la operación incluyó 8 arrestos por diversos delitos, entre ellos el tráfico de sustancias prohibidas.

Durante la requisa del local, se descubrió la venta ilegal de óxido nitroso, con la incautación de 143 botellas del compuesto, conocido como el «gas de la risa». Tres trabajadores del establecimiento fueron detenidos por su participación en la distribución de esta sustancia. Adicionalmente, se encontraron artilugios como inhibidores de frecuencia en vehículos vinculados a los asistentes.

La intervención puso de manifiesto que la discoteca La Mónaco operaba sin la licencia de actividad necesaria y que estaba incumpliendo una orden previa de cierre administrativo de seis meses impuesta por el Ayuntamiento de Madrid, lo que confirma su condición de local problemático.