La IDB N. S. de la Torre de Villa de Vallecas suma un nuevo campo de fútbol y una pista polideportiva

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, acompañado por la concejala delegada de Deporte, Sonia Cea, y el concejal de Villa de Vallecas, Carlos González Pereira, ha inaugurado esta tarde la ampliación de la Instalación Deportiva Municipal Básica Nuestra Señora de la Torre, llevada a cabo por el Vallecas Club de Fútbol, entidad que cuenta con una autorización de uso de las instalaciones por 25 años, en colaboración con la Asociación del Futbol Argentino (AFA).

Con una inversión de 790.000 euros, esta primera fase de las obras ha consistido en la construcción de una pista polideportiva y un nuevo campo de fútbol 7, que cuenta con homologación federativa. También incluye trabajos de vallado perimetral y la creación de una entrada accesible por la avenida del Ensanche de Vallecas, así como la mejora del sistema de riego, la instalación de butacas en el graderío, la impermeabilización de vestuarios y la plantación de nuevos árboles. Hasta ahora, la IDB Nuestra Señora de la Torre contaba con dos campos de fútbol 11 de césped artificial.

El proyecto final se completará con otras tres fases: la segunda comprenderá la renovación del campo 2, nueva iluminación y una zona de entrenamiento de porteros; la tercera consistirá en la construcción en una parcela colindante de una residencia deportiva con 40 habitaciones, comedor, centro médico y cafetería, y la cuarta se centrará en la optimización de espacios como el gimnasio, un aula multiusos, aseos públicos y una nueva grada cubierta.

El Vallecas Club de Fútbol fue fundado en el año 1967 y desde 1968 tiene su sede oficial en esta instalación deportiva municipal básica. La entidad cuenta con 38 equipos (34 masculinos o mixtos y cuatro femeninos) y dispone de 600 licencias federativas. A día de hoy, 553 deportistas entrenan en la IDB Nuestra Señora de la Torre. El club cuenta también con un programa de becas y esta temporada, alrededor de 90 futbolistas han sido también becados gracias al acuerdo establecido con la Iglesia San Juan de Dios y los servicios sociales de la Junta Municipal de Villa de Vallecas.