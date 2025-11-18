Muere un motorista tras colisionar con un coche en la A-3 (Vicálvaro-Madrid)

Un joven de 25 años de edad ha muerto prácticamente en el acto esta tarde de martes, 18 de noviembre, tras colisionar con un coche cuando circulaba con su motocicleta por la autovía A-3, a su paso por el distrito madrileño de Vicálvaro.

Por causas que aún se investigan, pasada la 1 de la tarde un motorista que circulaba a la altura del kilómetro 12 de la autovía ha colisionado con un coche, saliendo despedido varios metros, impactando contra la calzada y quedando politraumatizado y en parada cardiorrespiratoria.

Primeramente varios conductores y posteriormente sanitarios del SAMUR-Protección Civil han procedido a realizar las pertinentes maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) durante más de 40 minutos, aunque sin éxito, certificando finalmente su fallecimiento.

Agentes de la Unidad de Tráfico de la Guardia Civil desplazados al lugar del suceso han realizado el atestado y han abierto una investigación para esclarecer las circunstancias de este grave siniestro. Ha colaborado la Policía Municipal de Madrid.