Barajas incrementa un 10,8% su presupuesto en 2026 hasta los 23,1 millones de euros

El concejal de Barajas, Juan Peña, ha presentado esta tarde en la sesión extraordinaria del Pleno del distrito el proyecto del presupuesto para el año 2026, con un aumento del 10,8 % en Barajas respecto al año anterior. El concejal ha subrayado que estos 2,27 millones de euros adicionales “estarán destinados al desarrollo de nuestras políticas sociales, de mayores, en materia educativa, en materia deportiva o en el ámbito cultural».

Peña ha destacado que este proyecto de presupuestos es de «naturaleza transformadora», porque será en el año 2026 cuando se manifestará con «mayor énfasis la ejecución de obras e inversiones por parte de las áreas de Gobierno». Estas actuaciones abordarán reivindicaciones permanentes del distrito como la peatonalización de la plaza Mayor de Barajas.

De los 14 programas presupuestarios, diez incrementan su dotación sobre 2025. Entre ellos, la atención a mayores ve duplicado su presupuesto, con un incremento del crédito destinado al servicio de ayuda a domicilio, cuya dotación es la más relevante de los 21 distritos. Se prevé, igualmente, la cantidad necesaria para financiar el contrato de apoyo a la dependencia y prevención de la soledad no deseada y el contrato de animación sociocultural para las personas de edad.

En el ámbito educativo, se incrementarán un 26 % las plazas de campamentos urbanos y en un 11 % el presupuesto para la realización de actividades extraescolares. El desarrollo deportivo en el distrito conlleva para 2026 una dotación de 190.000 euros más respecto al año anterior, lo que se traducirá en la renovación de materiales y mejoras en la prestación de los servicios.

La inversión destinada a programación cultural crece un 4,5 % respeto a 2025 y un 16 % desde el inicio del mandato. Además, en el programa de participación ciudadana, las subvenciones para el fomento del asociacionismo aumentan un 9,2 % respecto a 2025 y un 45,1 % respecto a 2022. Peña ha subrayado que “no existe un solo programa que vea decrecer su oferta en 2026”.

La peatonalización de la plaza Mayor, entre las inversiones territorializadas Peña ha resaltado el gran proyecto que se ejecutará en el distrito el próximo año y cuyas obras están previstas que comiencen este mismo mes de diciembre: la peatonalización de la plaza Mayor de Barajas, a cargo del Área de Obras y Equipamientos, unos trabajos que cuentan con un presupuesto de ejecución de 2,93 millones de euros.

Este proyecto marcará, además, el comienzo de una transformación urbana sin precedentes en el casco histórico de Barajas que se extenderá progresivamente a 13 calles y tres plazas, remodelando más de 8.500 metros cuadrados y 2,3 kilómetros de recorrido hasta 2028, lo que elevará el presupuesto de ejecución hasta los 8,6 millones de euros. “Nos hallamos en los albores de un conjunto de actuaciones inversoras que transformarán la trama urbana de Barajas, dotándola de mejores y más accesibles infraestructuras y servicios”, ha afirmado el concejal, quien ha subrayado también que el objetivo es “garantizar la consolidación de espacios físicos estanciales para los ciudadanos» y revalorizar el entorno urbano.

Además, el distrito se beneficiará de otras inversiones estratégicas: la regeneración urbana en la plaza de Saturno, con un presupuesto de 1,2 millones de euros; la urbanización de la plaza de la Condesa de Osuna, que contará con 14,9 millones para albergar un centro de mayores intergeneracional y un centro de día, y la mejora del entorno conocido como ‘el barrizal’ en el barrio del Aeropuerto, con 2,7 millones de euros. Estas actuaciones consolidan 2026 como el año de las grandes inversiones en Barajas, que seguirá liderando la inversión por habitante entre los 21 distritos de Madrid.