Arkham Storage, el nuevo espacio de Tomos y Grapas, abre sus puertas en Madrid

Tomos y Grapas inaugura Arkham Storage, una nueva librería especializada en cómic, que abre hoy al público en Madrid. Se trata de un proyecto ambicioso en el que el equipo ha trabajado durante más de un año y que nace con la vocación de convertirse en una de las librerías de cómic más grandes y destacadas de Europa.

Con más de 600 m² de espacio interior y 200 m² de exteriores, Arkham Storage combina librería, centro logístico y plataforma de venta online en un mismo enclave. El resultado es un espacio único donde conviven la estética industrial, una exposición cuidada por secciones —superhéroes, autor, nacional, cómic europeo, infantil, manga y merchandising— y las nuevas áreas de preparación de pedidos y sistemas de envío.

Situado en Plaza de Bami 34, junto a la estación de metro de El Carmen, en el distrito de Ciudad Lineal, el proyecto de la nueva librería ha ido mucho más allá de la apertura de un nuevo local. Sus exteriores han sido transformados en un auténtico callejón del crimen inspirado en Gotham, gracias al trabajo de reconocidos artistas madrileños como Customizarte y Unlogic Crew.

«Necesitábamos un espacio que unificara todo lo que hacemos y representamos: una librería de barrio, un servicio online que abarca envíos a todo el planeta y nuestra labor cultural a través de la divulgación del cómic», asegura Alfredo Matarranz, director de Tomos y Grapas, que también se muestra satisfecho al haber «conseguido combinarlo todo en una experiencia única para todos los lectores y aficionados que nos visiten».

La apertura oficial de Arkham Storage tendrá lugar hoy martes 18 de noviembre, a las 11:00. Durante esta semana inaugural se celebrarán, además, dos citas especiales: el jueves 20, a las 21:00, presentación oficial para autores, editores, profesionales del sector y medios de comunicación, y el sábado 22, a las 18:30, será la inauguración abierta al público.

Reconocimiento de la Asociación de Librerías de Madrid

Desde la Asociación de Librerías de Madrid —de la que Tomos y Grapas forma parte—reconocen la labor cultural que desarrolla esta librería especializada «combinando su condición de espacio de encuentro con lectores y lectoras con una intensa actividad de divulgación en el ámbito del cómic y la novela gráfica, a través de sus programas de radio y pódcast, de su canal de YouTube, de su página web y de su presencia constante en redes sociales en las que reúne a miles de seguidores», destaca María José de Acuña, secretaria general de la Asociación.

Gracias a esta trayectoria, Tomos y Grapas se ha consolidado en referente generando conversación en torno al noveno arte. De Acuña subraya que, «en una ciudad como Madrid, contar con proyectos libreros como este resulta fundamental, porque su actividad no solo diversifica la oferta cultural de la capital y refuerza la presencia del cómic en la agenda madrileña, sino que conecta a la comunidad lectora local con una audiencia global y, además, crea empleo especializado y así contribuye al fortalecimiento del tejido económico y social vinculado al libro».