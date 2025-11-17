Teatro, títeres, magia y juegos tradicionales para celebrar la Semana de los Derechos de la Infancia en Retiro

Con motivo de la Semana de los Derechos de la Infancia, la Junta Municipal de Retiro ha organizado una programación especial que tendrá lugar del 20 al 22 de noviembre en la plaza de Daoíz y Velarde, con actividades dirigidas a los más pequeños y sus familias. El objetivo de esta iniciativa es promover y difundir los derechos de la infancia a través de propuestas culturales, lúdicas y educativas que fomenten la igualdad, la identidad y la participación.

Las actividades comenzarán el jueves 20, a las 18:00 horas, con el espectáculo Zumikids, de Zumo Animaciones, que acercará a los niños a sus derechos de forma divertida y participativa con canciones, juegos y marionetas. El viernes 21, a las 18:00 h, será el turno de los títeres con la obra Carlota y sus mascotas en un mundo de igualdad, también de Zumo Animaciones, cuya protagonista transmitirá el valor del derecho a la igualdad entre los menores.

El sábado 22, de 11:00 a 14:00 h y de 16:00 a 19:00 h, se desarrollará una jornada completa con talleres y juegos como la rana, tangrams, dianas de discos, ‘color correcto’, ‘pasa el campo’ y air hockey retro, entre otros. Los pequeños también disfrutarán de dos talleres de manualidades: el de comecocos, en el que los niños aprenderán a construir este clásico juego con mensajes sobre los derechos del niño, y el taller de pulseras de nombres, que dará a conocer el derecho a la identidad mediante la creación de pulseras personalizadas con abalorios de letras y colores. La última actividad tendrá lugar a las 18:00 h del sábado, con el espectáculo de magia Aluciflipante, a cargo de Guillermo Monfort.

Con esta iniciativa, el distrito de Retiro reafirma su compromiso con la defensa de los derechos de la infancia, ofreciendo un espacio de encuentro, diversión y aprendizaje para los niños del barrio y sus familias.