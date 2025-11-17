Ciudad Lineal rinde homenaje a los mayores centenarios de sus centros municipales

La concejala de Ciudad Lineal, Nadia Álvarez, ha participado hoy en el acto de homenaje a seis vecinos centenarios, usuarios de centros municipales de mayores del distrito, a los que ha entregado una placa y un ramo de flores. Tal y como ha apuntado, el reconocimiento, celebrado en el Centro Cultural Príncipe de Asturias, “supone un inmenso honor” porque implica “reconocer a las personas que no solo han vivido un siglo, sino que han contribuido a enriquecer el mundo con su trabajo, experiencia y sabiduría”.

Los protagonistas del homenaje, nacidos todos en 1925, han sido Eloísa García, usuaria del Centro Municipal de Mayores Manuel Alexandre; Virginia Rodríguez, del Centro Carmen Laforet; Felipa García, del Centro Canal de Panamá, y Rafael Jimeno, Ramón Morón y Justo Herráiz, usuarios del Centro Islas Filipinas.

La concejala ha recordado cómo, a lo largo de cien años, estas personas “han sido testigos de cambios que la mayoría de nosotros solo conocemos por los libros de historia, superando desafíos y obstáculos y ayudando a construir la sociedad en la que vivimos hoy”. Su vida, ha subrayado, “es un libro de texto de la historia viva lleno de lecciones”.