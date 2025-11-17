Salen a la venta los billetes para el Naviluz de Madrid: cómo comprarlos, fechas, recorridos y precios aquí

Echa a rodar un año más Naviluz, el autobús de la Navidad, que recorrerá algunas de las calles más conocidas de la ciudad para poder disfrutar de las luces navideñas de una manera diferente, en un servicio que ya se ha convertido en una tradición.

El servicio especial de Navidad comenzará el 23 de noviembre y durará hasta el 6 de enero con un amplio horario. La venta de entradas para Naviluz ya se encuentra abierta, y se podrán adquirir en exclusiva a través de la página web http://www.naviluz.es.

En esta edición el servicio lo prestará por completo la Unión Temporal de Empresas que se encarga de City Tour, los autobuses turísticos de la ciudad, al igual que ya hiciera en años pasados. Esta actividad se ofrece desde el año 2006 como alternativa de ocio para evitar el uso del vehículo privado en la ciudad y poder ver las luces navideñas en estas fechas.

Precios, horarios e itinerario

El pase general para el Naviluz costará 15 euros, el viaje para niños de hasta 6 años será gratuito (máximo tres billetes gratis por adulto) y la tarifa reducida para mayores de 65 años, personas que por movilidad reducida no puedan acceder al piso superior, personas con discapacidad superior al 33% y niños de 7 a 11 años será de 7,5 euros.

Máximo 3 billetes de bebé (0 – 6 años) por cada billete de adulto. Si un adulto desea viajar con más de 3 bebés, los 3 primeros billetes serán gratuitos y, a partir del cuarto, los billetes tendrán precio de niño (7,5 euros). A la hora de subir al autobús, no es preciso llevar el billete impreso. Puedes presentar el billete en PDF en el móvil, el localizador con tu documento de identidad o el SMS de confirmación de compra, en caso de solicitarlo.

Naviluz prestará servicio todos los días excepto el 24 y 31 de diciembre y el 5 de enero. Los horarios de salida serán: 18:00, 18:15, 18:30, 18:45, 19:00, 19:15, 19:30, 19:45, 20:00, 20:15, 20:30, 20:45, 21:00, 21:15, 21:30, 21:45 y 22:00. Viernes y sábados también a las 22:15.

La duración del recorrido será de 50 minutos aproximadamente, con intervalos de entre cinco y diez minutos entre un autobús y el siguiente. El itinerario será siempre el mismo, salvo que se produzcan circunstancias sobrevenidas, para lo cual se ha establecido un recorrido alternativo. Naviluz tiene su salida en la calle Felipe IV, al lado del Museo del Prado, y la llegada, en la Plaza Cánovas del Castillo.

Itinerario cuando las condiciones sean buenas:

Salida de calle Felipe IV, Alfonso XII, Puerta de Alcalá, Velázquez, Goya, Serrano, Plaza de Colón, Puerta de Alcalá, Cibeles, Alcalá, Virgen de los Peligros, Clavel, Gran Vía, Alcalá, Plaza de las Cortes, Neptuno, Paseo del Prado, Glorieta del Emperador Carlos V, Paseo del Prado, Plaza Cánovas del Castillo.

Itinerario cuando las condiciones sean adversas y cortes por el espectáculo de luz y sonido en la Plaza de Cibeles, manifestaciones y eventos varios:

Salida de calle Felipe IV, Alfonso XII, Puerta de Alcalá, Velázquez, Ortega y Gasset, Serrano, Plaza de Colón, Puerta de Alcalá, Alfonso XII, Atocha, Glorieta del Emperador Carlos V, Paseo del Prado, Plaza Cánovas del Castillo.