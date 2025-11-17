Los radares madrileños facturan ya 4.500 euros a la hora: estos son los 10 más «multones»

Durante los primeros seis meses del año, los radares del Ayuntamiento de Madrid formularon 173.712 denuncias por un valor económico de 19.995.600 euros por sobrepasar los límites de velocidad establecidos, según revela el estudio realizado por AEA que periódicamente realiza una radiografía de los excesos de velocidad en Madrid.

Ello supone un descenso del 36,3% respecto del número de denuncias de velocidad formuladas en el mismo período de 2024 y una facturación por multas de más de 4.000 euros a la hora (4.565,2€). Ello se ha debido fundamentalmente -señala AEA– al “apagón” a causa de las obras sufrido por alguno de los radares ubicados en la M-30 y alguna de las vías de acceso como el radar de tramo de la A-5.

El límite a 70 km/h el menos respetado

Según AEA, la mayoría de las infracciones (el 49,4% de los casos) se produce por no respetar el límite de velocidad de 70 km/h, que coincide precisamente con el existente en los túneles de la M-30. No obstante, la velocidad media a la que se circula por esta vía ha bajado de 74 a 73 km/h.

La mayoría son excesos mínimos de velocidad

A pesar del importantísimo número de denuncias que se formulan en la capital -indica el informe de AEA– la inmensa mayoría (el 86,4% de los casos) son excesos mínimos de velocidad, que son sancionados con multa de 100 euros.

Los radares más “multones”

El radar más activo en 2025 fue el situado en el kilómetro 4,150 de la M-30 (túnel de la Avenida de Portugal, entrada a Madrid), con 21.610 denuncias, seguido por el radar situado en el km 19,8 de la M-30, con 19.238 denuncias y el del km 10,3 de la M-30, con 18.966 denuncias. Si bien el situado en el Subterráneo de Costa Rica es el que ha experimentado el mayor incremento en el número de denuncias formuladas. (Ver los 10 radares más multones de Madrid)

Los radares de la M-30 registran más de la mitad de las infracciones de velocidad

La M-30 sigue siendo la vía que contabiliza el mayor número de infracciones por velocidad, 95.127 denuncias, lo que supone el 54% del total. El radar situado en su km 4,150 de la M-30 sigue ostentando el récord de denuncias (21.610).

No obstante, AEA advierte en su informe que en el primer semestre de 2025 se ha notado una importante disminución del 53,8% en el número de denuncias formuladas por los radares de la M-30, debido a que muchos de ellos están inoperativos por las obras de remodelación que se están realizando en dicha vía y a los reiterados pronunciamientos judiciales que obligaron al Ayuntamiento de Madrid a revisar su correcto funcionamiento.

Desaparecen las multas “trampa” denunciadas por AEA

También AEA señala en su informe el descenso exponencial, en torno al 445%, que han tenido las denuncias formuladas por sobrepasar el límite de velocidad de 30 km/h, en vías no señalizadas como la Avenida de la Victoria, la Calle Castillo de Candanchú, la Avenida de Entrevías o la Avenida Machupichu, que fueron denunciadas por AEA y anuladas por numerosas resoluciones judiciales.

160 km/h, la velocidad más alta registrada

La velocidad más alta registrada por los radares de la capital fue la de un conductor que en el mes de enero, a las ocho y cincuenta y cinco de la tarde, circuló a 160 km/h por el kilómetro 27,0 de la M-30. En dicho punto el límite es de 90 km/h.

Los 10 radares más multones de Madrid (Informe AEA) # Ubicación 2025 2024 Denuncias Importe (€) Denuncias Importe (€) 1 M-30 Km. 4,150 21.610 2.286.500 31.913 3.381.100 2 M-30 Km. 19,800 19.238 1.948.200 15.881 1.602.100 3 M-30 Túnel Km. 10,300 18.966 1.955.900 26.062 2.689.800 4 Radar Tramo Sinesio Delgado 17.273 1.836.100 27.464 2.870.400 5 M-30 Km. 16,530 9.145 941.800 12.360 1.272.000 6 M-30 Km. 27,000 8.112 850.700 13.110 1.373.800 7 Av. Puerta de Hierro F5 6.478 764.800 7.668 902.000 8 Pº Sta. Mª de la Cabeza, 115 5.907 1.032.600 10.392 1.844.500 9 Pº Castellana, 300 5.135 677.500 6.251 862.900 10 Subterráneo Costa Rica 4.200 556.200 1.750 240.700 TOTAL 116.064 12.850.300 152.851 17.039.300

Otros radares muy activos Ubicación Denuncias

2025 Importe €

2025 Denuncias

2024 Importe €

2024 M-30 Km. 19,06 4.127 417.700 14.804 1.502.800 Tramo: Av. Córdoba-Gta. Cádiz (F64) 3.109 260.100 – – M-30 Km. 7,800 2.773 285.700 5.459 563.800 M-30 Km. 6,700 2.546 265.900 8.266 858.900 Farola 067 O´Donnell 2.323 284.500 2.062 246.000 M-30 Km. 0,500 2.095 216.800 5.582 578.200 M-30 km. 13,860 2.052 209.600 2.687 277.000 M-30 km. 25,700 1.932 196.800 2.237 227.400 Av. de Andalucía, 73 1.514 191.900 – – M-30 km. 17,170 1.189 119.700 1.329 133.100

DENUNCIAS FORMULADAS POR TODOS LOS RADARES DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Año Denuncias Importe (€) Importe Medio 2025 173.712 19.995.600 115,10 € 2024 272.891 29.686.100 108,7 € DENUNCIAS FORMULADAS POR LOS RADARES DE LA M-30 Año Denuncias Importe (€) Importe Medio 2025 95.127 9.833.500 103,3 € 2024 146.330 15.160.200 103,6 € DENUNCIAS FORMULADAS POR EL RADAR DE TRAMO DE SINESIO DELGADO Año Denuncias Importe (€) Importe Medio 2025 17.273 1.836.100 106,2 € 2024 27.464 2.870.400 104,5 € DENUNCIAS FORMULADAS POR EL RADAR DE TRAMO DE LA A-5 Año Denuncias Importe (€) Importe Medio 2025 APAGADO – – 2024 31.134 2.396.500 76,9 €

Informe AEA sobre la velocidad en Madrid El límite a 70 km/h, el menos respetado