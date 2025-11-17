El distrito de Salamanca oferta 150 plazas gratuitas para su campamento de Navidad

El campamento de Navidad organizado por la Junta Municipal de Salamanca inicia hoy su plazo de inscripciones para el periodo de vacaciones navideñas 2025-2026. La iniciativa, totalmente gratuita, oferta 150 plazas de actividades de ocio lúdico-educativas para fomentar la conciliación laboral y familiar en días no lectivos. El campamento, que incluye los servicios de desayuno y comida, tendrá lugar en el CEIP Guindalera los días 22, 23, 26, 29 y 30 de diciembre y 2, 5 y 7 de enero.

Va dirigido a niños entre segundo ciclo de Educación Infantil y sexto curso de Educación Primaria de colegios públicos del distrito. Como requisito, ambos progenitores deben estar trabajando o solo uno en caso de familias monoparentales.

El horario general del campamento será de 9:00 a 16:00 horas, con posibilidad de ampliación desde las 8:00 h y hasta las 17:00 h. Las inscripciones pueden realizarse hasta el día 24 de noviembre tanto de forma online como telefónica, según las instrucciones de la web municipal. El listado del sorteo se publicará el 25 de noviembre.

De las 150 plazas, el 30 % están destinadas a escolares derivados del Departamento de Servicios Sociales, con lo que la junta municipal refuerza su compromiso con las familias más vulnerables del distrito.