Ayuso rechaza «estigmatizar» a los sanitarios sobre el aborto: «que sea un tribunal quien decida y no un gobierno que redacta las leyes de manera furibunda»

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha rechazado «estigmatizar» a los sanitarios por «obrar en base a su conciencia» en el aborto: «que sea un tribunal quien decida y no un gobierno que redacta las leyes de manera furibunda».

Así lo ha indicado antes de participar en el foro Melilla. «¿Y dónde queda la libertad de los profesionales sanitarios que quieren ejercer o que no quieren hacerlo? Así que de leyes sectarias solo podemos encontrar respuestas sectarias como la suya, a modo de dictadores que no respetan y vulneran derechos básicos como el de conciencia. Y es que nosotros la objeción de conciencia es lo que defendemos», ha indicado.

«Estamos hablando de los médicos, de los sanitarios y de todas aquellas personas que, por distintos motivos, no tienen por qué manifestarse públicamente y no tienen por qué ser estigmatizados por obrar en base a su conciencia. Lo que quiero es que sea un tribunal el que decide y no un Gobierno tan sectario y que redacta de manera furibunda las leyes», ha subrayado.

Madrid ayudará a Melilla para desarrollar su Ley de Mercado Abierto

Por otro lado, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado hoy que el Gobierno regional “trabajará conjuntamente” con su homólogo de Melilla para “seguir derribando trabas burocráticas” y que la ciudad autónoma pueda desarrollar una legislación como la Ley de Mercado Abierto que ya se aplica en Madrid.

Díaz Ayuso ha participado en la clausura del foro Melilla, un lugar para vivir e invertir, una puerta al comercio exterior organizado por el Gobierno melillense, que se ha celebrado en la sede de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE).

“Tenemos que trabajar como un único mercado y no como si fuéramos 19 trabas burocráticas diferentes, que espantan la inversión y acaban con las ganas y la ilusión de cualquier persona que quiere crear puestos de trabajo y poner a disposición de los demás sus negocios”, ha enfatizado la jefa del Ejecutivo autonómico, que ha recordado que esta normativa permite equiparar las licencias de los comercios de los negocios en la Comunidad de Madrid con el resto de regiones.