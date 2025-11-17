Pánico en el Hospital Ramón y Cajal por un hombre armado una supuesta katana

El madrileño Hospital Ramón y Cajal ha experimentado momentos de alarma esta mañana de lunes, 17 de noviembre, después de que varios pacientes y empleados hayan alertado sobre la presencia de un hombre que, según las descripciones iniciales, se desplazaba por las áreas comunes portando un sable o arma blanca de estilo oriental.

El incidente ha escalado hasta requerir la intervención de la Policía Nacional, cuyos efectivos han acudido al centro hospitalario tras recibir la solicitud de apoyo por parte del personal de seguridad interna.

Tras localizar e interpelar al sujeto, los agentes han confirmado que la amenaza percibida era, de hecho, un equívoco. El objeto que ha generado el despliegue no era un arma peligrosa, sino un paraguas cuyo diseño imitaba detalladamente la empuñadura de una katana.

El portador del objeto, que ha explicado que solo estaba en el hospital para una cita rutinaria, ha manifestado desconocer el revuelo provocado ante su llegada. El incidente se suma a otros reportados previamente con este tipo de artículos de venta masiva, conocidos por su realismo cuando se encuentran cerrados.

El caos se ha disipado una vez se ha verificado la naturaleza inofensiva del objeto, confirmando que la situación se ha generado por un malentendido visual.

Foto: Paraguas-katanas vendidos en AliExpress.