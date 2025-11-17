DistritosHortalezaNoticias

Atacan con gas pimienta a tres menas en Hortaleza (Madrid)

Gacetín Madrid

Agentes de la Policía Nacional han iniciado una investigación formal tras el asalto por parte de un individuo a tres menores extranjeros no acompañados (MENA) en las cercanías del centro de primera acogida del distrito madrileño de Hortaleza.

El suceso ocurrió pasadas las 8 de la tarde del viernes, 14 de noviembre. Una llamada de alerta provino de uno de los educadores del centro, quien informó a las autoridades de que los menores habían sido rociados con gas pimienta, al parecer sin mediar palabra.

Según la información facilitada por la Jefatura Superior de Policía, y el relato recogido por los agentes a su llegada, la agresión fue llevada a cabo por un individuo que se detuvo cerca de la zona en un vehículo particular y, sin salir del coche, disparó el spray directamente contra los jóvenes.

Tras el aviso, sanitarios del SAMUR-Protección Civil se desplazaron al lugar para asistir a las víctimas. Los servicios de Emergencias Madrid confirmaron la atención de uno de los menores afectados por la sustancia irritante, quien fue dado de alta en el mismo sitio sin necesidad de traslado hospitalario.

La Policía Nacional mantiene abiertas las diligencias para esclarecer las circunstancias exactas de los hechos e identificar al presunto responsable de la agresión, con el objetivo de detenerlo y ponerlo a disposición de la Justicia.

