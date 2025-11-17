Alexa estrena su propia Menina en Madrid

La Menina de Alexa es mucho más que una escultura: es una reinterpretación contemporánea de un símbolo, inspirada en la obra maestra de Las Meninas de Velázquez, donde el diseño y la innovación se funden con la tradición, en un diálogo que conjuga el pasado, presente y futuro.

Situada en el cruce de la calle Serrano y Hermosilla de Madrid, la escultura fusiona tecnología, arte y tradición local. Su diseño, en manos de Antonio Azzato, artista plástico y creador de Meninas Madrid Gallery, evoca directamente a la nueva generación de dispositivos Echo, diseñados desde cero para el futuro de Alexa+ y pensados para responder a las necesidades de los hogares españoles de una forma más conversacional.

Meninas exhibidas en cinco distritos

Las 34 figuras, de 1,80 metros de altura, se exhibirán en los distritos de Barajas, Centro, Chamberí, Moncloa-Aravaca y Salamanca. Así, en Barajas habrá dos meninas ubicadas en el aeropuerto, dando la bienvenida a los viajeros que lleguen o pasen por la capital. El distrito de Centro contará con cuatro esculturas (dos en la plaza del Callao, una en la plaza de España y otra a la altura del número 18 de Gran Vía).

La plaza de Chamberí, esquina con la calle de Santa Engracia, 43, contará en esta edición con una menina y el distrito de Moncloa-Aravaca lucirá la suya en la calle de Ferraz 1, frente al templo de Debod.

El distrito de Salamanca, por último, acogerá 26 figuras (cuatro situadas en la plaza de Colón, otra en la calle de Goya 2, esquina con los jardines del Descubrimiento; 13 a lo largo de la calle de Serrano y en las confluencias de Serrano con Hermosilla y con la calle de la Armada Española y tres en Ortega y Gasset 29 y en las confluencias con Lagasca y Claudio Coello; una en la calle de Jorge Juan 18; otra en Ayala 43 y tres en el paseo de Recoletos a la altura de las calles de Villanueva, de Armada Española y de Prim). La ubicación exacta de las figuras y la ruta de la exposición está disponible en la plataforma Todo Está en Madrid.

Artistas, periodistas y entidades reinterpretan la figura velazqueña

La cantante Gloria Estefan, el dúo musical Los del Río, la actriz e influencer Paula Echevarría, los conductores de radio Javi Nieves y Mar Amate, la influencer Erika de la Vega o los artistas Eduardo Valenciano y Mausha Marsá son algunos de los encargados de reinterpretar este año las meninas y de plasmar su particular visión de la cultura española y las tradiciones de la ciudad y de sus vecinos.

Junto a ellos, el propio Antonio Azzato y Acotex, la organización empresarial representativa del comercio en la Comunidad de Madrid (Cocem), SAMUR-Protección Civil, AENA o la Embajada de la República Dominicana, entre muchas otras entidadesd, plasman su arte y sus mensajes en estas figuras.

En esta edición, el deporte cuenta con una presencia destacada con referencias especiales a las grandes citas internacionales que acogerá la ciudad en las próximas semanas como es el primer partido oficial de la liga de fútbol americano (NFL) que se disputa en Madrid. Así, los equipos de fútbol americano Miami Dolphins y Washington Commanders, World Football Summit o la propia NFL plasman sus mensajes en la icónica figura de Velázquez.

Meninas Madrid Gallery 2025 pone el foco, también, en la inteligencia artificial (IA) a través de la Menina Alexa, que promueve la innovación a través de la IA y ofrece novedades diarias a través de los dispositivos sobre la exposición, además de relatar curiosidades y misterios en torno a estas figuras.

Cada escultura tendrá un código QR que se podrá escanear con cualquier dispositivo móvil y donde se explicará el concepto de la obra además de presentar la menina de manera virtual.

Una iniciativa con carácter solidario

Una vez concluida la muestra, las meninas serán subastadas y el 80 % de la recaudación se donará a las fundaciones y asociaciones benéficas seleccionadas por la organización y por las entidades y artistas participantes, mientras que la cantidad restante contribuirá a financiar la celebración del evento.

Meninas Madrid Gallery se ha consolidado como un símbolo de solidaridad, inclusión y apoyo a causas sociales, además de ser una referencia cultural y un ejemplo de creatividad en el espacio público. Se ha convertido en una de las iniciativas más destacadas de dinamización artística y comercial de la capital y contribuye a la proyección internacional de la ciudad.

‘Todo Está en Madrid’, pilar de la estrategia municipal de promoción empresarial

‘Todo está en Madrid’ es un programa impulsado por el Área de Economía, Innovación y Hacienda y constituye un escaparate digital que agrupa al sector empresarial de la ciudad en una misma plataforma en la que figuran, georreferenciados, todos los establecimientos que se dan de alta de manera gratuita.

Sus objetivos son la señalización permanente en zonas comerciales de la ciudad, la promoción del pequeño comercio, la dinamización de mercados y zonas comerciales y la digitalización del sector comercial mediante subvenciones. Está

disponible en siete idiomas (español, inglés, francés, alemán, italiano, portugués y chino) y se ha consolidado como un potente instrumento de promoción del turismo de compras y en apoyo a Madrid como capital de la moda y destino comercial.

Desde que se lanzó el proyecto en el año 2021, la web ha publicado más de 717 rutas, cuenta con más de seis millones de páginas vistas (822.000 en el presente ejercicio), con más de medio millón de visitas directas desde los Códigos QR repartidos por Madrid, se han adherido al programa unos 16.000 establecimientos y cuenta con más de 52.800 seguidores en redes sociales.