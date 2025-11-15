Madrid refuerza su Programa de Altas Capacidades con 10 nuevos grupos para 180 alumnos

La Comunidad de Madrid ha reforzado este curso el Programa de Enriquecimiento para alumnos con Altas Capacidades (PEAC) con diez nuevos grupos y 180 nuevas plazas (+5,5%). Así lo ha destacado hoy el consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana, en su visita al instituto Juan de la Cierva de la capital, una de las sedes de esta iniciativa gratuita y voluntaria que ofrece tareas formativas a los escolares de Educación Primaria, Secundaria Obligatoria y Bachillerato.

El PEAC cuenta este año con más de 3.300 alumnos y 200 profesores colaboradores que dirigen los 200 grupos repartidos en las ocho sedes del programa, ubicadas en Madrid capital, San Sebastián de los Reyes, Alcalá de Henares, Leganés, Móstoles, Las Rozas de Madrid y Pozuelo de Alarcón.

Los participantes, propuestos por los profesores especialistas en orientación educativa tras un proceso de valoración psicopedagógica, asisten a una sesión quincenal que se desarrolla las mañanas de los sábados alternos durante los meses de octubre a mayo.

Allí realizan actividades que giran en torno a un proyecto anual elegido por los propios estudiantes, que aborda distintos ámbitos de trabajo como el científico-tecnológico el artístico, humanístico-literario o las habilidades sociales. Incluye la realización de investigaciones, experimentos y prácticas, talleres, coloquios, charlas con expertos en diversos temas, construcción de maquetas y visitas a centros de investigación, entre otros.

También despliega jornadas formativas para los padres, así como sesiones de intercambio de información con los tutores de los centros docentes en los que los alumnos están escolarizados. “Con esta iniciativa queremos favorecer su desarrollo integral, pensamiento divergente y creatividad, estimulando la relación entre niños y jóvenes con intereses similares”, ha señalado Viciana.

El Programa de Enriquecimiento para alumnos con Altas Capacidades de la Comunidad de Madrid comenzó a funcionar en el curso 1999-2000, es uno de los más importantes de España con estas características, tanto por el número de participantes como por su larga trayectoria, y se realiza en colaboración con la Fundación Max Mazin.