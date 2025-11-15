Más de 2.000 participantes este domingo en la 12ª Carrera y Caminata Popular por la Diabetes en Madrid

Un año más, Madrid es el escenario de una nueva edición de la Carrera y Caminata Popular por la Diabetes, un evento organizado por la Fundación para la Salud Novo Nordisk España y la Asociación Diabetes Madrid. Se esperan más de 2.000 participantes en esta duodécima edición..

Esta iniciativa tiene como objetivo sensibilizar sobre la importancia del ejercicio físico en la prevención y el control de la diabetes tipo 1 y 2. Además, busca informar y educar tanto a quienes conviven con la enfermedad como a la población en general sobre la relevancia de adoptar hábitos de vida saludables.

La carrera tiene lugar este domingo, 16 de noviembre, y da comienzo a las 09:30h en el Paseo de Camoens del Parque del Oeste de Madrid. El objetivo es volver a teñir de azul las calles de la capital y formar la Marea Azul más grande hasta la fecha. Todo ello bajo el lema “Únete a la marea azul. Muévete por la Diabetes”.

De forma paralela, se celebra ExpoDiabetes, la mayor feria sobre esta enfermedad en España, abierta al público en general. Este espacio reunirá a expertos y pacientes con el fin de ofrecer información y promover hábitos saludables para el control de la diabetes.

Inscripciones y “dorsal 0”

Los participantes podrán elegir entre diversas modalidades: una carrera de 10 km y otra de 5 km, ambas con categorías masculina y femenina, así como tres premios por categoría. También habrá una caminata de 2,2 km y carreras infantiles para niños de hasta 12 años.

Por otro lado, existe la posibilidad de realizar una inscripción solidaria y contribuir con esta casusa a través del denominado Dorsal 0, que permite realizar una donación y apoyar los proyectos relacionados con la diabetes.

La recaudación de esta edición se destinará a apoyar los campamentos para niños con diabetes organizados por la Asociación de Diabéticos de Madrid (ADM), así como a los proyectos dirigidos a adolescentes con diabetes impulsados por la Fundación para la Salud Novo Nordisk (FSNN).