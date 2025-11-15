CentroDistritos

Centro ofrece un ciclo de formación en cine y televisión para jóvenes de entre 14 y 35 años

Gacetín Madrid

La Junta Municipal de Centro oferta un ciclo de formación gratuita en artes escénicas para jóvenes de entre 14 y 35 años en el que podrán aprender las técnicas para actuar en cine y televisión, crear personajes y aplicar los conocimientos aprendidos en el rodaje de secuencias ante la cámara. Con este proyecto, se busca fomentar la creatividad y la formación artística de la juventud, ofreciendo herramientas prácticas para desenvolverse en el ámbito audiovisual.

En total, se ofrecen 40 plazas para dos cursos formativos. El primero se desarrollará del 25 al 28 de noviembre y el segundo, del 1 al 4 de diciembre, ambos con 20 plazas y en horario de 17:00 a 20:00 horas. Las clases tendrán lugar en el Centro Social Comunitario Casa del Cura (plaza del Dos de Mayo, 1) y las inscripciones pueden realizarse a través de este formulario online. Las plazas se asignarán por orden de inscripción. En caso de que la demanda supere la oferta, se valorará la apertura de un nuevo curso formativo.

Durante las primeras sesiones, se trabajará la técnica de interpretación para cine y televisión, con secuencias de guión de temática social y ejercicios prácticos de construcción de personajes. Las últimas jornadas se centrarán en el rodaje de escenas con equipo técnico profesional. Al finalizar, los participantes recibirán el material grabado de su trabajo como muestra de su experiencia ante la cámara.

Como cierre de curso, el sábado 29 de noviembre, tanto los alumnos inscritos como el público en general podrán asistir a una clase magistral de casting e industria impartida por Víctor Antolí, uno de los directores de casting más importantes de España. Dos de sus últimas direcciones han sido para la serie Física o Química: La Nueva Generación y para la película Todos los lados de la cama que se estrenará este fin de semana en cines.

