Así es el nuevo Roscón de ALDI: 100% de nata y toda la esencia de la Navidad

La Navidad llega antes a ALDI con su nuevo Roscón de Nata 100%. No hace falta esperar a Reyes para disfrutar de este clásico, que vuelve con una receta renovada y elaborada con ingredientes de calidad. A la venta por 7,99 euros, este postre ofrece todo el sabor tradicional con un toque aún más delicioso.

El nuevo roscón está preparado con mantequilla y masa madre, e incorpora agua de azahar y ralladura natural de naranja y limón, que aportan su característico sabor inconfundible. Respecto al año anterior, ALDI ha incluido un mayor porcentaje de nata en el relleno, más mantequilla en el bollo y menos aditivos. Como novedad, el producto también incorpora un film protector que ayuda a mantener su textura óptima por más tiempo.

Ya disponibles en ALDI: turrones, panettones y dulces gourmet

ALDI también pone a la venta otros dulces gourmet bajo su marca propia Special. Entre ellos destacan clásicos navideños como los más de 30 turrones de la gama Flor de Navidad o los esperados Panettones Special, disponibles con chocolate o con pasas. Elaborados con mantequilla y masa madre, ofrecen una miga suave, un sabor intenso y un precio irresistible de 9,99 euros la unidad.

La gama Special: calidad gourmet al mejor precio

Con la llegada de noviembre y el espíritu navideño en el aire, es el momento perfecto para disfrutar de la gama Special. Esta selección gourmet de ALDI reúne más de 150 productos de calidad premium al mejor precio, incluyendo 120 que cuestan menos de 5 euros.

Este año, además, la colección se amplía con 50 novedades pensadas para sorprender a todos los paladares, ofreciendo una experiencia gastronómica completa sin renunciar al ahorro.