Más de la mitad de los madrileños no planea vacunarse contra la gripe esta temporada

Más de la mitad de los ciudadanos de la Comunidad de Madrid, concretamente el 57%, no tiene intención de vacunarse frente a la gripe durante la temporada 2025, frente a un 41% que sí lo hará. Así se refleja en el Observatorio de Vacunación Antigripal en España 2025 de GAD3 con apoyo de CSL Seqirus.

Este dato sitúa a la región como la que muestra la menor disposición a vacunarse a nivel nacional, lo que evidencia una «conciencia social insuficiente» sobre la importancia de la inmunización. A pesar de ser un grupo de riesgo debido al deterioro inmunológico asociado a la edad, la intención de vacunarse entre las personas mayores de 60 años solo asciende al 68%.

El factor sanitario, clave para la vacunación

El estudio destaca que el papel de los profesionales sanitarios es determinante para modificar esta tendencia. Un 48% de los madrileños que hoy no planean vacunarse cambiaría de opinión si su médico o enfermero se lo aconsejara. De hecho, solo un 12% de la población afirma que no cambiaría su decisión bajo ningún concepto, lo que subraya la eficacia de la intervención médica. Además, un 41% de los ciudadanos pide más insistencia por parte de los profesionales sobre la importancia de la vacunación.

Entre los motivos que esgrimen quienes no piensan vacunarse, el más citado es no considerarse parte de un grupo de riesgo (46%), seguido de la falta de prescripción médica (31%) y de no haber padecido nunca la gripe (19%).

“El hecho de que la mitad de la población no tenga intención de vacunarse frente a la gripe sigue siendo alarmante. Debemos insistir en la concienciación y en la recomendación sanitaria activa, especialmente en los grupos de riesgo”, ha afirmado Javier Castrodeza, Jefe del Servicio de Medicina Preventiva del Hospital Clínico Universitario de Valladolid.

Baja percepción del riesgo

Aunque el 89% de la población madrileña reconoce correctamente a las personas mayores de 60 años como población prioritaria para la vacuna, este reconocimiento desciende drásticamente para otros colectivos: el 31% identifica a las personas inmunodeprimidas y solo el 8% a las mujeres embarazadas.

A pesar de que el conocimiento sobre la población diana es alto para los mayores, solo un 29% de los madrileños se considera a sí mismo parte de un grupo de riesgo. Quienes sí se vacunan lo hacen principalmente por motivos vinculados a la autoprotección y la protección de su entorno (49%) o por la recomendación de un profesional sanitario (44%).

Metodología del estudio

El presente estudio ha sido conducido por GAD3, consultora de investigación social, con el apoyo de CSL Seqirus. El procedimiento de recogida de datos se ha realizado en septiembre de 2025, a un universo de población general mayor de edad y mediante entrevista telefónica asistida por ordenador.

Para el estudio se han llevado a cabo entrevistas a una muestra de ámbito nacional de 3.027 personas, poniendo el foco en las siguientes Comunidades Autónomas: Andalucía, Aragón, Baleares, Comunidad Valenciana, Canarias, Cataluña, Castilla La Mancha, Castilla y León, Madrid, Murcia y País Vasco.