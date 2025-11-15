El fútbol americano llega este domingo a Madrid acompañado de Bizarrap y Daddy Yankee

La emoción del fútbol americano llega a Madrid este domingo, 16 de noviembre, cuando el Estadio Santiago Bernabéu acogerá un partido de liga regular de la NFL. El gigante norteamericano desembarca en España consolidando a Madrid como centro neurálgico del deporte y del entretenimiento mundial.

Un partido emocionante que enfrenta a los Miami Dolphins contra los Washington Commanders que además incluye una actuación en el descanso a cargo de los artistas Bizarrap y Daddy Yankee. Esta supone la primera vez que se dispute en España un encuentro oficial de la temporada regular de la National Football League (NFL), contando además con la colaboración del Real Madrid puesto que se celebrá en el icónico Santiago Bernabéu recientemente renovado.

De esta manera, la NFL continúa expandiéndose fuera de las fronteras de Estados Unidos después de disputar en la temporada 2023 cinco partidos fuera de Norteamérica (tres en Londres y dos en Frankfurt).

Los Miami Dolphins jugarán como equipo designado en el histórico primer partido de temporada regular en España, como parte de los International Games de 2025. Los Miami Dolphins son un equipo profesional de fútbol americano con sede en el área metropolitana de Miami (Florida). Compiten en la National Football League (NFL) y disputan sus partidos en el Hard Rock Stadium, en la ciudad de Miami Gardens.

Actualmente el equipo está liderado por el quarterback Tua Tagovailoa a las órdenes del entrenador Mike McDaniel. En este partido se enfrentan contra los Washington Commanders, finalistas de la conferencia NFC en la pasada temporada, y que han sido elegidos entre otros candidatos como los Cincinnati Bengals o Tampa Bay Buccaneers.

Los Commanders, que finalizaron la temporada 2024 con un récord de 12-5 y un pase al Campeonato de la NFC, se han convertido en uno de los equipos más populares de la NFL gracias al liderazgo del entrenador en jefe Dan Quinn y el gerente general Adam Peters. Un equipo que cuenta en sus filas con grandes jugadores de la talla del quarterback Jayden Daniels, nombrado en 2024 Novato Ofensivo del Año (NFL Honors – AP Offensive Rookie of the Year) por acumular más de 5000 yardas de ofensiva total.

Actuación musical en el entretiempo: Bizarrap y Daddy Yankee

El productor y músico argentino Bizarrap será el encargado de protagonizar el espectáculo del entretiempo junto al artista puertoriqueño Daddy Yankee. Bizarrap se ha convertido en uno de los nombres más destacados de la música actual, no solo latina sino también internacional, y Daddy Yankee es uno de los exponentes más significativos e influyentes en la historia del reguetón. Los dos artistas interpretarán sus mejores temas en un concierto que logrará conectar con el público latino, europeo y americano.

425 policías, 5 ambulancias y cortes al tráfico

El Ayuntamiento de Madrid ha diseñado un dispositivo de movilidad, de seguridad y de emergencias con motivo del evento ‘NFL Madrid Game 2025’, que se disputa este domingo, día 16 de noviembre, en el estadio Santiago Bernabéu de la capital.

Se trata del primer partido oficial de la liga profesional de fútbol americano que se celebra en España y la previsión es que alrededor de 83.000 personas presencien este encuentro. Esta circunstancia conllevará que, en determinados momentos, se registren saturaciones del espacio público con repercusión en la movilidad peatonal y motorizada, ha explicado la vicealcaldesa y portavoz municipal, Inma Sanz, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, que ha sido informada hoy del dispositivo.

Para minimizar su impacto, se han programado un conjunto de medidas, desplegándose un operativo especial de Policía Municipal y de Agentes de Movilidad, completado con sanitarios de SAMUR-Protección Civil para el partido, que comenzará a las 15:30 h y finalizará a las 19:00 h. Las puertas del estadio estarán abiertas entre las 11:30 y las 20:00 h para evitar aglomeraciones. El Ayuntamiento recomienda a la ciudadanía utilizar el transporte público y evitar la circulación en vehículo privado en este entorno.

Las personas con movilidad reducida (PMR) podrán acceder de manera rápida y ágil través de itinerarios accesibles. Se encontrarán ubicadas zonas para PMR y sus acompañantes con 80 plazas en total entre los sectores 203 y 225 del estadio.

Dispositivo de seguridad y emergencias

Policía Municipal ha destinado alrededor de 425 agentes para este evento, principalmente para el día del partido, pero también en los días previos para los desplazamientos de las comitivas, la vigilancia de los lugares donde se alojan los equipos, etc.

Los policías municipales se destinarán principalmente de las comisarías integrales de distrito, en labores de cortes de tráfico, colocación de óvalos, control de venta ambulante, personal de paisano, vigilancia de los lugares de alojamiento de los equipos y de la fan zone. También habrá efectivos de la Comisaría Central de Seguridad, en labores de vigilancia, interposición y alerta; de la Comisaría de Servicios Especiales, para el traslado y desplazamientos de las diferentes comitivas, y de la Comisaría de Medio Ambiente, para la medición de niveles sonoros.

SAMUR-Protección Civil, por su parte, destinará el día del partido, en las inmediaciones del estadio Bernabéu, un total de cinco unidades (dos ambulancias básicas, una ambulancia avanzada y dos unidades de primera respuesta -UPR-), además de un operador y un mando de voluntarios. En la fan zone de plaza de España habrá efectivos desde hoy (inicialmente una UPR y el sábado y el domingo, una ambulancia de soporte vital básico).

Cortes de tráfico

En cuanto al plan de movilidad, se registrarán cortes de tráfico desde las 6:00 h del 15 de noviembre hasta las 20:00 h del 16 de noviembre en los siguientes tramos de calles:

Avenida de Concha Espina entre el paseo de la Castellana y la calle de Serrano.

Padre Damián entre Profesor Waksman y la plaza de los Sagrados Corazones.

Rafael Salgado.

Doctor Fleming entre Profesor Wasksman y Rafael Salgado.

San Juan de La Salle entre Concha Espina y Gutiérrez de Solana.

Marceliano Santamaría entre Concha Espina y Gutiérrez de Solana.

Santo Domingo de Silos entre Concha Espina y Gutiérrez de Solana.

Paseo de la Habana a la altura de la plaza de Quito/Santiago Bernabéu hasta la plaza de los Sagrados Corazones.

Segre desde la avenida de Concha Espina hasta Tormes.

Paseo de la Habana desde Condes del Val hasta la plaza de los Sagrados Corazones.

En función de las necesidades que puedan apreciarse, se podrán ampliar los cortes de tráfico indicados. También los horarios de cortes de tráfico podrán verse alterados, por lo que se recomienda a la ciudadanía que considere los horarios como orientativos.

Los residentes debidamente acreditados podrán acceder a los viales cortados, excepto al tramo de la calle de Padre Damián comprendido entre Rafael Salgado y la plaza de los Sagrados Corazones en el que, por motivos de seguridad, no será posible el acceso.

Estacionamiento en la vía pública y aparcamientos

Desde primera hora del domingo, se establecerán prohibiciones de estacionamiento en la plaza de Lima, la avenida de Concha Espina, la plaza de los Sagrados Corazones, las calles de Padre Damián y Rafael Salgado y el lateral del paseo de la Castellana. Los cortes de tráfico podrían afectar a los accesos de los aparcamientos para residentes de Rafael Salgado, Santo Domingo de Silos y San Juan de la Salle.

Acceso en transporte público

Se podrá acceder al evento utilizando estas alternativas de transporte:

Metro: en las inmediaciones del evento se encuentran las estaciones de Santiago Bernabéu (línea 10), Concha Espina (línea 9) y Nuevos Ministerios (líneas 6, 8 y 10).

en las inmediaciones del evento se encuentran las estaciones de Santiago Bernabéu (línea 10), Concha Espina (línea 9) y Nuevos Ministerios (líneas 6, 8 y 10). Autobuses de la Empresa Municipal de Transportes (EMT Madrid): por las inmediaciones del estadio Santiago Bernabéu, transitan las siguientes líneas diurnas de autobuses de EMT Madrid: 3, 5, 7, 11, 14, 16, 19, 27, 29, 40, 43, 51, 52, 120, 126, 147, 149, 150, C1, C2 y SE6. Se encontrarán afectadas por el evento las líneas 14, 43, 120 y 150 que verán modificados sus itinerarios adaptándose a los cortes de tráfico que realice Policía Municipal. El tramo desviado de cada línea está publicado en la página web de incidencias de EMT Madrid.

por las inmediaciones del estadio Santiago Bernabéu, transitan las siguientes líneas diurnas de autobuses de EMT Madrid: 3, 5, 7, 11, 14, 16, 19, 27, 29, 40, 43, 51, 52, 120, 126, 147, 149, 150, C1, C2 y SE6. Se encontrarán afectadas por el evento las líneas 14, 43, 120 y 150 que verán modificados sus itinerarios adaptándose a los cortes de tráfico que realice Policía Municipal. El tramo desviado de cada línea está publicado en la página web de incidencias de EMT Madrid. Bicimad: las estaciones más próximas son las ubicadas en Orense, 36; San Germán, 5; General Perón-Poeta Joan Maragall; plaza de Quito; Doctor Fleming-estadio Santiago Bernabéu y paseo de la Habana, 6.

las estaciones más próximas son las ubicadas en Orense, 36; San Germán, 5; General Perón-Poeta Joan Maragall; plaza de Quito; Doctor Fleming-estadio Santiago Bernabéu y paseo de la Habana, 6. Autobuses interurbanos: las líneas de autobuses interurbanos con parada en la plaza de Castilla son las siguientes: 151, 152C, 153, 154C, 155, 155B, 156, 157, 157C, 159, 161, 171, 181, 182, 183, 184, 185, 191, 193, 194, 195, 196, 197, 712, 713, 714, 716, 717, 721, 722, 724, 725, 726 y 876.

las líneas de autobuses interurbanos con parada en la plaza de Castilla son las siguientes: 151, 152C, 153, 154C, 155, 155B, 156, 157, 157C, 159, 161, 171, 181, 182, 183, 184, 185, 191, 193, 194, 195, 196, 197, 712, 713, 714, 716, 717, 721, 722, 724, 725, 726 y 876. Cercanías: Nuevos Ministerios (líneas C2, C3, C4a, C4b, C7, C8 y C10).

Nuevos Ministerios (líneas C2, C3, C4a, C4b, C7, C8 y C10). Taxi: en las inmediaciones del estadio se encuentran localizadas paradas de taxi en las calles Pedro Teixeira, avenida del General Perón, Orense, plaza de los Sagrados Corazones y el paseo de la Habana. Para atender a la demanda de usuarios adicional ocasionada por el evento, se encuentra prevista la implantación de una nueva parada de taxi en Serrano con la avenida de Concha Espina.

.