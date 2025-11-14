Una mujer de 80 años muy grave tras ser atropellada en Latina (Madrid)

Una mujer de 80 años de edad ha resultado herida de extrema gravedad esta tarde de jueves, 14 de noviembre, tras ser atropellada por una furgoneta cuando cruzaba la calle en el distrito madrileño de Latina.

Los hechos han ocurrido pasadas las 6 de la tarde a la altura del número 9 de la calle Guareña. Sanitarios del SAMUR-Protección Civil han acudido rápidamente al lugar del accidente para asistir a la víctima, quien presentaba un traumatismo craneoencefálico severo y una fractura de pelvis inestable.

Según el responsable del operativo, los sanitarios procedieron a estabilizar la pelvis e intubaron a la paciente para garantizar el aislamiento de la vía aérea. La mujer ha sido trasladada al Hospital Clínico en un estado muy inestable, corriendo peligro su vida.

El traslado ha estado marcado por la crítica situación de la paciente: la mujer ha entrado en parada cardiorrespiratoria a apenas 10 minutos de la llegada al centro hospitalario. Los sanitarios han conseguido revertir la parada y la paciente finalmente ha ingresado en el Clínico en un estado de «borde vital muy inestable».

Agentes de la Policía Municipal de Madrid se han encargado de realizar el atestado del suceso para esclarecer las circunstancias del atropello y han escoltado al convoy sanitario hasta el hospital para mantener una velocidad lo más estable posible, acometiendo cortes puntuales de tráfico en la A-5 y A-6.