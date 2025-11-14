Madrid se llena este sábado de tunas universitarias en una nueva edición de su Certamen

Este sábado, 15 de noviembre, Madrid alberga una nueva edición del Certamen de Tunas Villa de Madrid que tiene como objetivo difundir el patrimonio cultural español y la música tradicional, y, en concreto, temas musicales populares y folclore regional.

El evento se desarrolla por la mañana desde la Plaza de la Villa hasta el balcón de la Casa de la Villa, y por la tarde desde el escenario de Nave de Terneras del distrito de Arganzuela. Esta iniciativa está organizada por el Área de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid y tiene como misión preservar el legado cultural y musical vinculado al ámbito académico representado por las propias tunas participantes.

Este certamen reúne a agrupaciones históricas como las tunas de Ingenieros de la Universidad Politécnica de Madrid y diversas de la Universidad Complutense de Madrid. Cada formación está integrada por entre diez y veinte tunos y ofrece actuaciones de aproximadamente 40 minutos de duración.

Este encuentro cuenta con dos actos diferenciados. La mañana dará comienzo a las 10:30 h con un pasacalles y ronda que tendrá como punto de encuentro la plaza de Santiago y finalizará en la plaza de la Villa, donde las tunas interpretarán serenatas dirigidas al balcón de la Casa de la Villa. Cada grupo dispondrá de unos 20 minutos para sus intervenciones.

Por la tarde, a partir de las 17:30 horas, las tunas ofrecerán sus repertorios en la Nave de Terneras del distrito de Arganzuela, con actuaciones que tendrán una duración máxima de veinticinco minutos. Este certamen reconoce a las agrupaciones participantes con varios galardones. Entre ellos, los premios a la mejor tuna, a la mejor ronda, a la tuna más simpática, al mejor cantante y a los mejores bailes de pandereta y bandera, con una dotación económica total de más de 7000 euros.

Para premiar a la mejor ronda, el jurado tendrá en cuenta la musicalidad, el grado de dificultad de las piezas interpretadas, la precisión en la ejecución, la puesta en escena y adecuación a los tiempos establecidos para la ronda.