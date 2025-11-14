Carabanchel celebra este sábado el Día del Flamenco

Entre la programación cultural de este fin de semana en el distrito de Carabanchel hay un espectáculo que va a hacer vibrar al público al ritmo del flamenco, con la guitarra y los bailes de artistas consagrados. Distrito 11 se suma así al Día Internacional del Flamenco, que se celebra el 16 de noviembre para conmemorar el 15.º aniversario de su declaración por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

Carabanchel ha organizado este sábado, dentro de Plazas con Alma, una jornada de arte jondo con un espectacular concierto flamenco que une a dos generaciones de artistas sobre el mismo escenario. Este emotivo encuentro contará con la maestría de Lola Mayo y Luana Rubin al baile, la destreza de Basilio García a la guitarra, la pasión de Daniel Cortés al cante, y la sensibilidad de Eduardo García a la flauta.

Se trata de una ocasión única para disfrutar de la pureza y la evolución de este arte. La actividad se llevará a cabo el sábado 15 de noviembre en horario de mañana, desde las 13:00 hasta las 14:30 h en el Centro Cultural Fernando Lázaro Carreter, donde se ha trasladado el evento que originalmente se iba a celebrar en el espacio flamenco de Pan Bendito. La entrada es gratuita hasta completar aforo.