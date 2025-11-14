La Comunidad de Madrid acogerá, por primera vez, el Campeonato de España de Conjuntos de Gimnasia Rítmica Iberdrola, del 3 al 6 de diciembre en el espacio Movistar Arena.

Así lo ha anunciado hoy el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco Serrano, durante la presentación de esta competición nacional, donde ha destacado que “la región se ha consolidado como el mejor escenario para albergar grandes citas de carácter deportivo y cultural, capaces de atraer a numerosos participantes y espectadores gracias a sus excelentes instalaciones, infraestructuras y a la apertura económica y política que se respira en Madrid”.

Este torneo representa el máximo nivel competitivo de la gimnasia rítmica en España, y contará con una aportación del Gobierno regional de 130.000 euros. Más de 1.000 deportistas procedentes de 180 conjuntos y más de un centenar de clubes participarán en esta cita, que reunirá a gimnastas de entre 8 y 30 años, desde la categoría benjamín hasta la primera.

Las modalidades del campeonato comprenden los siguientes aparatos oficiales: pelota, aro, cinta y mazas, además de ejercicios de manos libres por parte de las categorías más pequeñas. Actualmente, la Comunidad de Madrid dispone de 10.000 licencias federativas (de las cuales un 70% corresponden a rítmica), acumula 375 medallas nacionales, 24 internacionales y cuenta con 25 representantes en la selección española.