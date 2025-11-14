Carabanchel impulsa la fotografía y el teatro emergente con dos nuevos certámenes culturales

La Junta Municipal de Carabanchel ha creado dos nuevos certámenes culturales dentro del proyecto Distrito11. El objetivo es impulsar la fotografía y el teatro emergente y dar visibilidad y apoyo al número creciente de profesionales y estudios de fotografía, salas de teatro alternativo y escuelas de actores ubicadas en el distrito.

Un total de 26 obras se han presentado al certamen de teatro ESCENA11, que repartirá 8.500 euros y tiene por objeto impulsar nuevas voces del panorama de las artes escénicas, ofreciendo un espacio de visibilidad a creadores que inician su trayectoria profesional. La gala de entrega de premios se llevará a cabo el 11 de diciembre en el Centro Cultural Lázaro Carreter, donde se representará la obra ganadora.

En cuanto al certamen de fotografía CLIC11, se han presentado 19 imágenes que reflejan aspectos representativos de la cultura, el patrimonio, la vida urbana y la identidad actual del distrito de Carabanchel. El jurado ha valorado la calidad estética y técnica de las propuestas. Las obras ganadoras podrán verse en el Centro Cultural San Francisco La Prensa, que el 26 de noviembre acogerá la gala de entrega de premios en la que se repartirán 6.900 euros en galardones.

El proyecto cultural Distrito11 impulsa la creación artística en sus múltiples disciplinas como forma de dinamizar la vida cultural de Carabanchel y apoyar a nuevos talentos.