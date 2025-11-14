Macrooperativo policial contra la explotación sexual en un edificio de cinco plantas en Arganzuela: hay 140 identificados y 16 detenidos 

Agentes de la Policía Nacional han establecido una operación contra el tráfico de seres humanos con fines de explotación sexual en un bloque de viviendas en el distrito madrileño de Arganzuela. A finales del mes de octubre se llevó a cabo la inspección de un edificio de cinco plantas en el número 127 del Paseo de las Delicias al que acudían numerosos clientes a beneficiarse de la prostitución que se ejercía en los apartamentos.

El objetivo principal del diseño de estas operaciones es la detección de posible víctimas o responsables de trata de seres humanos. En este caso participaron en la misma agentes de la Brigada de Extranjería y Fronteras, de la Unidad de Intervención Policial, Unidad de Medios Aéreos, Guías Caninos y trabajadores de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Madrid.

Temporizadores en las habitaciones para controlar sus servicios

Algunas de las mujeres que ejercían la prostitución en estos apartamentos tenían instalado un temporizador en la puerta de su habitación, el cual era empleado para controlar la duración de sus servicios. Además vigilaban sus movimientos con cámaras de vídeo remotas situadas en el acceso a las zonas comunes.

Inspecciones en los locales aledaños al edificio

Con este mismo objetivo los agentes llevaron a cabo siete controles en establecimientos de la misma calle, los cuales podrían guardar algún tipo de relación con las actividades que tenían lugar en la comunidad inspeccionada.

El dispositivo llevado a cabo culminó con la identificación de 140 personas, resultando 16 detenidas, siendo 6 clientes y las 10 restantes las mujeres que regentaban estos pisos, todos ellos por infracción a la Ley de Extranjería.

Con la trata no hay trato

La Policía Nacional incide en que la vía más importante para poder ayudar a las víctimas de este delito es poner el hecho en conocimiento de las autoridades, subrayando que cualquier persona que conozca o sufra una situación de estas características la denuncie a través del teléfono 900 10 50 90, del correo electrónico trata@policia.es así como de las formas habituales de contacto con la Policía Nacional a través del teléfono de emergencias 091 o en cualquier dependencia policial.